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بريطانيا: 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24

حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى 1228

أعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصًا في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284.
وأعلنت السلطات البريطانية يوم الأحد عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لـ "رويترز".
وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ يوم السبت من 1019 إلى 1228.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 19522 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددًا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد أمير ويلز تشارلز.

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بريطانيا: 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24
سبق

أعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصًا في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284.
وأعلنت السلطات البريطانية يوم الأحد عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لـ "رويترز".
وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ يوم السبت من 1019 إلى 1228.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 19522 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددًا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد أمير ويلز تشارلز.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:51 PM

بريطانيا: 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24

حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى 1228

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصًا في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284.
وأعلنت السلطات البريطانية يوم الأحد عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لـ "رويترز".
وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ يوم السبت من 1019 إلى 1228.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 19522 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددًا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد أمير ويلز تشارلز.

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