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صحفي "أرجنتيني" يفجّرها: "كاريلو" وقّع لـ "فلامنغو" البرازيلي

أوقع الهلال في موقف حرج ومتأزم

فجّر الصحفي الأرجنتيني بابلو غونزاليس مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال بعدما أعلن عن توقيع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لصالح نادي فلامنجو البرازيلي حتى عام 2022.

وبحسب ما نقلت صحيفة "diariocorreo" البيروفية فإن رغبة مدرب فلامنغو الجديد خورخي خيسوس هي من قادت اللاعب للانتقال للنادي البرازيلي.

وقالت الصحيفة البيروفية أن اللاعب يفضّل الانتقال للنادي البرازيلي.

كما تحدثت الصحيفة عن أن علاقة خيسوس بمسؤولي فلامنجو ستسهل كثيراً في مسألة رحيل اللاعب لصالح فريقه الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحفي "أرجنتيني" يفجّرها: "كاريلو" وقّع لـ "فلامنغو" البرازيلي
سبق

فجّر الصحفي الأرجنتيني بابلو غونزاليس مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال بعدما أعلن عن توقيع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لصالح نادي فلامنجو البرازيلي حتى عام 2022.

وبحسب ما نقلت صحيفة "diariocorreo" البيروفية فإن رغبة مدرب فلامنغو الجديد خورخي خيسوس هي من قادت اللاعب للانتقال للنادي البرازيلي.

وقالت الصحيفة البيروفية أن اللاعب يفضّل الانتقال للنادي البرازيلي.

كما تحدثت الصحيفة عن أن علاقة خيسوس بمسؤولي فلامنجو ستسهل كثيراً في مسألة رحيل اللاعب لصالح فريقه الجديد.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
11:31 PM

صحفي "أرجنتيني" يفجّرها: "كاريلو" وقّع لـ "فلامنغو" البرازيلي

أوقع الهلال في موقف حرج ومتأزم

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,639

فجّر الصحفي الأرجنتيني بابلو غونزاليس مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال بعدما أعلن عن توقيع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لصالح نادي فلامنجو البرازيلي حتى عام 2022.

وبحسب ما نقلت صحيفة "diariocorreo" البيروفية فإن رغبة مدرب فلامنغو الجديد خورخي خيسوس هي من قادت اللاعب للانتقال للنادي البرازيلي.

وقالت الصحيفة البيروفية أن اللاعب يفضّل الانتقال للنادي البرازيلي.

كما تحدثت الصحيفة عن أن علاقة خيسوس بمسؤولي فلامنجو ستسهل كثيراً في مسألة رحيل اللاعب لصالح فريقه الجديد.

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