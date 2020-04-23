"السديس" يدشن منصة "هناك" لتوزيع وتوصيل عبوات مياه زمزم للمنازل

بالتعاون مع شركة المياه الوطنية.. وتبدأ بمدينة مكة وتتوسع لكل المناطق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، رئيس اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, منصة إلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم المبارك إلى المنازل وذلك بالتعاون مع شركة المياه الوطنية.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "السديس" أن التوجيهات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قد اقتضت تذليل كل العقبات، وتسخير جميع الطاقات لتقديم الخدمات للمستفيدين، موضحًا أنه وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية قد تم الانتهاء من الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للشروع في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءًا من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لترات) لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، وتلبيةً لطالبي المياه المباركة عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة "هناك" الإلكترونية لتمكين الراغبين في الحصول على المياه المباركة إلكترونيًا، وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي.

وأشار "الموكلي" إلى توقيع اتفاقية مع شركة "بندة" للتجزئة تنص على تزويدها بكميات لعبوات ماء زمزم ووضعها في جميع فروعها داخل المملكة، كما يعمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم حاليًا على إنهاء إجراءات التوافق مع شركات التجزئة المحلية الكبرى لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

وأوضح "الموكلي" أن منصة "هناك" الإلكترونية ستبدأ في استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ‪27 / 4 /2020م ، وعلى نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة، فيما ستقوم شركة "بندة" للتجزئة بتوفير مياه زمزم بفروعها تدريجيًا في مناطق المملكة خلال عشرة أيام ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ‪27 /04/2020م، وذلك وفق آليات وإجراءات جرى التوافق عليها تعاقديًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قِبل الجهات المتعاقد معها.

وأكد أن هذه الحلول المؤقتة ستنفذ وفق الشراكة والتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والدعم من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، والشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على المياه المباركة، موضحًا أنه سيتم إيقاف تلك الحلول عند زوال هذه الجائحة -بإذن الله وتوفيقه- والعودة إلى الوضع السابق وفق برنامج ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19) .