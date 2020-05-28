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"ثمرة الفجل": صيدلية طبيعية بعدة فوائد.. تعرّف عليها

"القحطاني" يعالج بعض الأمراض شرط أن يكون طازجًا

عدّد أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، جملة فوائد لثمرة الفجل ومساهمته في علاج عدة أمراض؛ بشرط أن يكون طازجًا وطريًّا ويمضغ جيدًا حين تناوله أو عمل مشروب منه.

وتفصيلًا قال "القحطاني": إن الفجل يُعَد مقويًّا للعظام، ومدرًّا جيدًا للبول، ويفيد عصيره المصابين بالحصوات الصفراوية وخاصة عندما يؤخذ منه على الريق، كما يعتبر العصير منه بعد الأكل مساعدًا لهضم الطعام.

وأشار إلى أن هذه الثمرة تحتوي على الحديد؛ وبذلك فإنها مفيدة لمرضى فقر الدم، وكذلك أيضًا يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت.

وأضاف "أستاذ علم العقاقير" أنه يوصى بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم.

ثمرة الفجل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ثمرة الفجل": صيدلية طبيعية بعدة فوائد.. تعرّف عليها
سبق

عدّد أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، جملة فوائد لثمرة الفجل ومساهمته في علاج عدة أمراض؛ بشرط أن يكون طازجًا وطريًّا ويمضغ جيدًا حين تناوله أو عمل مشروب منه.

وتفصيلًا قال "القحطاني": إن الفجل يُعَد مقويًّا للعظام، ومدرًّا جيدًا للبول، ويفيد عصيره المصابين بالحصوات الصفراوية وخاصة عندما يؤخذ منه على الريق، كما يعتبر العصير منه بعد الأكل مساعدًا لهضم الطعام.

وأشار إلى أن هذه الثمرة تحتوي على الحديد؛ وبذلك فإنها مفيدة لمرضى فقر الدم، وكذلك أيضًا يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت.

وأضاف "أستاذ علم العقاقير" أنه يوصى بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:09 AM

"ثمرة الفجل": صيدلية طبيعية بعدة فوائد.. تعرّف عليها

"القحطاني" يعالج بعض الأمراض شرط أن يكون طازجًا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
8,420

عدّد أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، جملة فوائد لثمرة الفجل ومساهمته في علاج عدة أمراض؛ بشرط أن يكون طازجًا وطريًّا ويمضغ جيدًا حين تناوله أو عمل مشروب منه.

وتفصيلًا قال "القحطاني": إن الفجل يُعَد مقويًّا للعظام، ومدرًّا جيدًا للبول، ويفيد عصيره المصابين بالحصوات الصفراوية وخاصة عندما يؤخذ منه على الريق، كما يعتبر العصير منه بعد الأكل مساعدًا لهضم الطعام.

وأشار إلى أن هذه الثمرة تحتوي على الحديد؛ وبذلك فإنها مفيدة لمرضى فقر الدم، وكذلك أيضًا يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت.

وأضاف "أستاذ علم العقاقير" أنه يوصى بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم.

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