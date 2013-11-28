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"النمر": أنصح شديد التعصب من مشجعي "النصر" و"الهلال" بعدم متابعة المباراة

التحذير انصبّ على مرضى الضغط والسكري والقلب ممن لديهم تعصّب شديد

قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر نصيحة مهمة لمشجعي فريقي "النصر" و"الهلال"؛ مفادها أنه لو كان المشجّع مريضاً بالضغط والسكري والقلب، وشديد التعصب الرياضي لأحد الناديَيْن، فلا يجدر به مشاهدة مباراتهما الليلة.

وتقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 مساء السبت، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وستجمع المباراة بين فريقي "الهلال" و"النصر" على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في الساعة 7:45 من مساء اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النمر": أنصح شديد التعصب من مشجعي "النصر" و"الهلال" بعدم متابعة المباراة
سبق

قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر نصيحة مهمة لمشجعي فريقي "النصر" و"الهلال"؛ مفادها أنه لو كان المشجّع مريضاً بالضغط والسكري والقلب، وشديد التعصب الرياضي لأحد الناديَيْن، فلا يجدر به مشاهدة مباراتهما الليلة.

وتقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 مساء السبت، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وستجمع المباراة بين فريقي "الهلال" و"النصر" على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في الساعة 7:45 من مساء اليوم.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
05:02 PM

"النمر": أنصح شديد التعصب من مشجعي "النصر" و"الهلال" بعدم متابعة المباراة

التحذير انصبّ على مرضى الضغط والسكري والقلب ممن لديهم تعصّب شديد

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هادي العصيمي - الرياض
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2,758

قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر نصيحة مهمة لمشجعي فريقي "النصر" و"الهلال"؛ مفادها أنه لو كان المشجّع مريضاً بالضغط والسكري والقلب، وشديد التعصب الرياضي لأحد الناديَيْن، فلا يجدر به مشاهدة مباراتهما الليلة.

وتقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 مساء السبت، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وستجمع المباراة بين فريقي "الهلال" و"النصر" على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في الساعة 7:45 من مساء اليوم.

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