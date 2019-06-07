"أخضر التايكوندو" يخوض البطولة الدولية في الهند بـ 3 منتخبات

رئيس الاتحاد العالمي يختار "الكردي" مشرفاً على المنافسات

تغادر بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو غداً السبت إلى مدينة حيدرآباد للمشاركة في بطولة الهند الدولية 2019م التي تنطلق خلال الفترة (11 - 16) يونيو الجاري.

ويشارك الأخضر السعودي بثلاث منتخبات ضمن الاستعدادات للتنافس الآسيوي والبطولات القارية المقبلة.

ويمثل المنتخب السعودي الأول "عبدالإله عسيري وحمد المبروك"، بينما يمثل منتخب الشباب "صالح المطيري، رياض الظافري، صادق العبادي، رداد الشريف، سامي خيبري، ريان الطائفي، محمد السويق، علي المبروك"، في حين سيمثل منتخب الناشئين "ريان الحارثي، يزن بسيسي، كاظم الظافري، لؤي غانم، أصيل عسيري، محمد ال مداوي، محمد الغنام، عمر الزير".

ويشرف على الجهاز الفني المدربان الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان والمساعدان مبارك الدوسري ومنصور عسيري، ويترأس وفد منتخبي الناشئين والشباب أمين عام الاتحاد سامي الطلب في حين يتولى إدارة المنتخب الأول عضو مجلس الإدارة محمد نوح قاضي والإداريان ناصر القحطاني وخالد الأسمري.

جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو قد اعتمد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والسعودي للتايكوندو أبوبكر كردي مسؤولاً فنياً للبطولة وهي المرة الأولى التي تشهد تعيين شخصية فنية سعودية للإشراف على فعاليات بطولات الاتحاد العالمي.