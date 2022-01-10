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الأمم المتحدة: الجيش السوداني وافق على إجراء مشاورات شاملة مع كل الأطراف

"بيرتس" بين أنها ستعقد بطريقة فردية

ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، اليوم (الإثنين)، أن الجيش السوداني وافق على توجه البعثة لإجراء مشاورات شاملة مع الجميع بمن فيهم العسكريين أيضاً.

أفاد "بيرتس"، بأنه سيقدم دعوة لكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع السوداني، للتشاور بخصوص مواقفهم من الأزمة في البلاد وطريقة حلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المشاورات ستكون بطريقة فردية للمكونات المختلفة، ولن تفرض البعثة أن تكون المحادثات بجلوس الأطراف المتنازعة مع بعضها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة: الجيش السوداني وافق على إجراء مشاورات شاملة مع كل الأطراف
سبق

ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، اليوم (الإثنين)، أن الجيش السوداني وافق على توجه البعثة لإجراء مشاورات شاملة مع الجميع بمن فيهم العسكريين أيضاً.

أفاد "بيرتس"، بأنه سيقدم دعوة لكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع السوداني، للتشاور بخصوص مواقفهم من الأزمة في البلاد وطريقة حلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المشاورات ستكون بطريقة فردية للمكونات المختلفة، ولن تفرض البعثة أن تكون المحادثات بجلوس الأطراف المتنازعة مع بعضها.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:11 PM

الأمم المتحدة: الجيش السوداني وافق على إجراء مشاورات شاملة مع كل الأطراف

"بيرتس" بين أنها ستعقد بطريقة فردية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، اليوم (الإثنين)، أن الجيش السوداني وافق على توجه البعثة لإجراء مشاورات شاملة مع الجميع بمن فيهم العسكريين أيضاً.

أفاد "بيرتس"، بأنه سيقدم دعوة لكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع السوداني، للتشاور بخصوص مواقفهم من الأزمة في البلاد وطريقة حلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المشاورات ستكون بطريقة فردية للمكونات المختلفة، ولن تفرض البعثة أن تكون المحادثات بجلوس الأطراف المتنازعة مع بعضها.

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