النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انفجارات إيران الغامضة تتواصل .. اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران

لم يسفر عن قتلى أو جرحى ولا يزال قيد التحقيق

اندلع حريق في منطقة صناعية قرب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات غامضة وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وأوضح التلفزيون أن الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح، ولا يوجد قتلى أو جرحى، وأن رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أشار مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

ووقعت حوادث أخرى في منشآت إيرانية خلال الأسابيع المنصرمة، بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي، تسبب في أضرار جسيمة.

وفي 26 يونيو حزيران، وقع انفجار شرقي طهران قرب قاعدة بارشين العسكرية، ذكرت السلطات أنه نجم عن تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

ووقع انفجار في منشأة طبية شمالي العاصمة طهران؛ مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.

إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انفجارات إيران الغامضة تتواصل .. اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران
سبق

اندلع حريق في منطقة صناعية قرب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات غامضة وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وأوضح التلفزيون أن الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح، ولا يوجد قتلى أو جرحى، وأن رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أشار مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

ووقعت حوادث أخرى في منشآت إيرانية خلال الأسابيع المنصرمة، بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي، تسبب في أضرار جسيمة.

وفي 26 يونيو حزيران، وقع انفجار شرقي طهران قرب قاعدة بارشين العسكرية، ذكرت السلطات أنه نجم عن تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

ووقع انفجار في منشأة طبية شمالي العاصمة طهران؛ مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
02:35 PM

انفجارات إيران الغامضة تتواصل .. اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران

لم يسفر عن قتلى أو جرحى ولا يزال قيد التحقيق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,561

اندلع حريق في منطقة صناعية قرب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات غامضة وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وأوضح التلفزيون أن الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح، ولا يوجد قتلى أو جرحى، وأن رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أشار مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

ووقعت حوادث أخرى في منشآت إيرانية خلال الأسابيع المنصرمة، بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي، تسبب في أضرار جسيمة.

وفي 26 يونيو حزيران، وقع انفجار شرقي طهران قرب قاعدة بارشين العسكرية، ذكرت السلطات أنه نجم عن تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

ووقع انفجار في منشأة طبية شمالي العاصمة طهران؛ مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,134
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,866
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة