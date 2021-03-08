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اتحاد اليد يقرر: انطلاق بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل في أبريل

حدد مواعيد التسجيل والإعارة

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل موعدًا لتنظيم بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة بمشاركة أندية النور والوحدة ومضر والخليج للموسم الرياضي 2021-2020.
كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد السماح للأندية بتسجيل لاعب أجنبي واحد للمشاركة في البطولة اضافة إلى المحترفين الأجانب المسجلين في النادي على أن تقتصر المشاركة داخل الملعب على محترفين أجنبيين فقط في كل مباراة، وسمح اتحاد اللعبة بتسجيل لاعب سعودي واحد فقط بنظام الإعارة للمشاركة في البطولة، على أن تتاح الفرصة لجميع اللاعبين المعارين للعب في كل مباراة.
وتضمنت قرارات اتحاد اليد الخاصة ببطولة النخبة السماح باستعارة اللاعبين الأجانب الموجودين في السعودية، مع التشديد على ضرورة مراعاة الأندية للأوقات اللازمة لموافقات أندية اللاعبين والاتحادات المحلية والقارية والدولية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد اليد يقرر: انطلاق بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل في أبريل
سبق

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل موعدًا لتنظيم بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة بمشاركة أندية النور والوحدة ومضر والخليج للموسم الرياضي 2021-2020.
كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد السماح للأندية بتسجيل لاعب أجنبي واحد للمشاركة في البطولة اضافة إلى المحترفين الأجانب المسجلين في النادي على أن تقتصر المشاركة داخل الملعب على محترفين أجنبيين فقط في كل مباراة، وسمح اتحاد اللعبة بتسجيل لاعب سعودي واحد فقط بنظام الإعارة للمشاركة في البطولة، على أن تتاح الفرصة لجميع اللاعبين المعارين للعب في كل مباراة.
وتضمنت قرارات اتحاد اليد الخاصة ببطولة النخبة السماح باستعارة اللاعبين الأجانب الموجودين في السعودية، مع التشديد على ضرورة مراعاة الأندية للأوقات اللازمة لموافقات أندية اللاعبين والاتحادات المحلية والقارية والدولية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:42 PM

اتحاد اليد يقرر: انطلاق بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل في أبريل

حدد مواعيد التسجيل والإعارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل موعدًا لتنظيم بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة بمشاركة أندية النور والوحدة ومضر والخليج للموسم الرياضي 2021-2020.
كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد السماح للأندية بتسجيل لاعب أجنبي واحد للمشاركة في البطولة اضافة إلى المحترفين الأجانب المسجلين في النادي على أن تقتصر المشاركة داخل الملعب على محترفين أجنبيين فقط في كل مباراة، وسمح اتحاد اللعبة بتسجيل لاعب سعودي واحد فقط بنظام الإعارة للمشاركة في البطولة، على أن تتاح الفرصة لجميع اللاعبين المعارين للعب في كل مباراة.
وتضمنت قرارات اتحاد اليد الخاصة ببطولة النخبة السماح باستعارة اللاعبين الأجانب الموجودين في السعودية، مع التشديد على ضرورة مراعاة الأندية للأوقات اللازمة لموافقات أندية اللاعبين والاتحادات المحلية والقارية والدولية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة.

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