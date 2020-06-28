النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحضيراً للدوري.. عسير تحتضن معسكر الاتحاد

البلوي أكد إنهاء إجراء الترتيبات اللازمة

وقع اختيار إدارة نادي الاتحاد على منطقة عسير لإقامة معسكر تحضيري للفريق الكروي الأول، خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، قبل استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.
من جانبه، أوضح حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق أنه تم الانتهاء من إجراء الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر، من حيث مقر إقامة الفريق، وملعب وصالة التدريب بالشكل الذي يضمن تحقيق المعسكر لأهدافه، مشيراً في الوقت ذاته بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر ومواعيد إقامتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تحضيراً للدوري.. عسير تحتضن معسكر الاتحاد
سبق

وقع اختيار إدارة نادي الاتحاد على منطقة عسير لإقامة معسكر تحضيري للفريق الكروي الأول، خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، قبل استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.
من جانبه، أوضح حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق أنه تم الانتهاء من إجراء الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر، من حيث مقر إقامة الفريق، وملعب وصالة التدريب بالشكل الذي يضمن تحقيق المعسكر لأهدافه، مشيراً في الوقت ذاته بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر ومواعيد إقامتها.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
07:46 PM

تحضيراً للدوري.. عسير تحتضن معسكر الاتحاد

البلوي أكد إنهاء إجراء الترتيبات اللازمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
319

وقع اختيار إدارة نادي الاتحاد على منطقة عسير لإقامة معسكر تحضيري للفريق الكروي الأول، خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، قبل استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.
من جانبه، أوضح حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق أنه تم الانتهاء من إجراء الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر، من حيث مقر إقامة الفريق، وملعب وصالة التدريب بالشكل الذي يضمن تحقيق المعسكر لأهدافه، مشيراً في الوقت ذاته بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر ومواعيد إقامتها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,460
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,308
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,629

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة