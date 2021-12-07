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لنشر الوعي القضائي.. "ديوان المظالم" ينشر أكثر من 500 مادة إعلامية

احتوت على عددٍ من الأحكام والقواعد القضائية والأنظمة واللوائح التشريعية

نشر ديوان المظالم ما يزيد على 500 مادة إعلامية عبر "#مبادرة_نشر" منذُ إطلاقها بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في منتصف ديسمبر من عام 2016م.

المواد الإعلامية التي تُقدم عبر المبادرة تنوّعت ما بين مواد تحريرية وتقارير مصورة وتصاميم منوعة، وبمعدل 3 مواد إعلامية أسبوعياً؛ احتوت على عددٍ من الأحكام والقواعد القضائية والأنظمة واللوائح التشريعية، إضافة إلى شروحات مفصلة عن آليات وتعاملات ديوان المظالم وطرق استخدامها حضورياً ورقمياً.

وتعد "#مبادرة_نشر"، إحدى مبادرات ديوان المظالم التي فُعِلت ضمن خطته الإستراتيجية وما رسمته من أهداف، أبرزها نشر الثقافة الحقوقية والقضائية والتعريف بإجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم ودوائره القضائية، وإبراز أدواره وجهوده القضائية وما يترتب عليها من قياسات الأداء في إداراته وبرامجها وفرق العمل المنبثقة منها.

ويولي ديوان المظالم دوره التوعوي الاهتمام الكافي إيماناً من القائمين عليه بأهمية التوعية الحقوقية، ويستخدم لذلك وسائل التواصل والمنصات الإعلامية المتاحة ومن خلال أيقونة خاصة على موقعه الإلكتروني ووسمٍ عبر صفحته في تويتر باسم "#مبادرة_نشر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لنشر الوعي القضائي.. "ديوان المظالم" ينشر أكثر من 500 مادة إعلامية
سبق

نشر ديوان المظالم ما يزيد على 500 مادة إعلامية عبر "#مبادرة_نشر" منذُ إطلاقها بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في منتصف ديسمبر من عام 2016م.

المواد الإعلامية التي تُقدم عبر المبادرة تنوّعت ما بين مواد تحريرية وتقارير مصورة وتصاميم منوعة، وبمعدل 3 مواد إعلامية أسبوعياً؛ احتوت على عددٍ من الأحكام والقواعد القضائية والأنظمة واللوائح التشريعية، إضافة إلى شروحات مفصلة عن آليات وتعاملات ديوان المظالم وطرق استخدامها حضورياً ورقمياً.

وتعد "#مبادرة_نشر"، إحدى مبادرات ديوان المظالم التي فُعِلت ضمن خطته الإستراتيجية وما رسمته من أهداف، أبرزها نشر الثقافة الحقوقية والقضائية والتعريف بإجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم ودوائره القضائية، وإبراز أدواره وجهوده القضائية وما يترتب عليها من قياسات الأداء في إداراته وبرامجها وفرق العمل المنبثقة منها.

ويولي ديوان المظالم دوره التوعوي الاهتمام الكافي إيماناً من القائمين عليه بأهمية التوعية الحقوقية، ويستخدم لذلك وسائل التواصل والمنصات الإعلامية المتاحة ومن خلال أيقونة خاصة على موقعه الإلكتروني ووسمٍ عبر صفحته في تويتر باسم "#مبادرة_نشر".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:41 AM

لنشر الوعي القضائي.. "ديوان المظالم" ينشر أكثر من 500 مادة إعلامية

احتوت على عددٍ من الأحكام والقواعد القضائية والأنظمة واللوائح التشريعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نشر ديوان المظالم ما يزيد على 500 مادة إعلامية عبر "#مبادرة_نشر" منذُ إطلاقها بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في منتصف ديسمبر من عام 2016م.

المواد الإعلامية التي تُقدم عبر المبادرة تنوّعت ما بين مواد تحريرية وتقارير مصورة وتصاميم منوعة، وبمعدل 3 مواد إعلامية أسبوعياً؛ احتوت على عددٍ من الأحكام والقواعد القضائية والأنظمة واللوائح التشريعية، إضافة إلى شروحات مفصلة عن آليات وتعاملات ديوان المظالم وطرق استخدامها حضورياً ورقمياً.

وتعد "#مبادرة_نشر"، إحدى مبادرات ديوان المظالم التي فُعِلت ضمن خطته الإستراتيجية وما رسمته من أهداف، أبرزها نشر الثقافة الحقوقية والقضائية والتعريف بإجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم ودوائره القضائية، وإبراز أدواره وجهوده القضائية وما يترتب عليها من قياسات الأداء في إداراته وبرامجها وفرق العمل المنبثقة منها.

ويولي ديوان المظالم دوره التوعوي الاهتمام الكافي إيماناً من القائمين عليه بأهمية التوعية الحقوقية، ويستخدم لذلك وسائل التواصل والمنصات الإعلامية المتاحة ومن خلال أيقونة خاصة على موقعه الإلكتروني ووسمٍ عبر صفحته في تويتر باسم "#مبادرة_نشر".

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