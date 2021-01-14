بدء التقديم على لوحة الشرف والتميز العلمي والإبداع لجميع المبتعثين بإيرلندا

تتكون من 5 فروع وتستهدف الارتقاء بمستوى الطلبة ورفع روح التنافسية

أعلنت الملحقية الثقافية في جمهورية ايرلندا لجميع المبتعثين، الأربعاء، عن بدء التقديم على لوحة الشرف والتميز التي خصصتها الملحقية للمتميزين من المبتعثين والمبتعثات في عددٍ من المجالات العلمية لهذا العام.

وتفصيلاً، أوضحت الملحق الثقافي الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ؛ أن لوحة الشرف تتكون من خمسة فروع، هي : التميز الدراسي، والتميز البحثي، والإبداع والابتكار، وخدمة المجتمع، والإنتاج الثقافي والمنجز الرياضي، ويمكن التقديم عليها عبر الرابط التالي: https://ie.moe.gov.sa/ar/HonorBoard/Pages/default.aspx.

وقالت: إنه انطلاقًا من حرص الملحقية الثقافية على تكريم المتميزين من المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص؛ وفي إطار دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو التميز والتألق، ومن أجل الارتقاء بمستوى الطلبة في إيرلندا جاءت مبادرة الملحقية لجميع أبنائها للتكريم في لوحة الشرف والتميز والتي تمنحها الملحقية الثقافية لمستحقيها.

وعزت "آل الشيخ" فكرة لوحة الشرف والتميز لتوجهات وزارة التعليم بشأن تكريم المتميزين والمتميزات عبر إظهار إبراز المنجزات التي حققها السعوديون في الخارج من خلال تذكية روح التنافس بين المبتعثين والمبتعثات، وتشجيعهم على التمّيز في مختلف المجالات. وأيضًا لتقدير وإبراز الممارسات المتميزة.

ويشرف على لوحة الشرف والتميز لجنة مختصة من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص، حيث تتولى إجراءات الترشيح والتقييم ضمن المعايير والضوابط المحددة لكل فرع من فروع التكريم.

وشجعت آل الشيخ جميع الدارسين على حسابهم الخاص في إيرلندا ممن تنطبق عليهم الشروط؛ بالتقديم على لوحة الشرف في الوقت المحدد كما هو معلن في موقع الملحقية الإلكتروني.

