الحكومة اليمنية تتهم مليشيا الحوثي بالتستر على انتشار كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم

دعت إلى تقديم مساعدات عالمية عاجلة لقطاع الصحة

اتهمت الحكومة الشرعية باليمن ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالتستر على انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وحذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تواجه البلاد وضعا ”كارثيا“ فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب الجائحة.

كما دعت الحكومة إلى تقديم مساعدات عالمية عاجلة لمساعدة قطاع الصحة في اليمن على التصدي للفيروس.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ينتشر في غياب عمليات الرصد بين في البلاد خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح في مؤتمر صحفي إن تقارير تشير إلى وجود عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي، وإن إخفاء المعلومات غير مقبول على الإطلاق.

وحث الوزير منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي على الضغط على الحوثيين للكشف عن الحالات