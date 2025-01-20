وزير الإسكان يتابع سير العمل في مشاريع الشرقية ويطالب المطورين بسرعة الإنجاز

شدَّد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة

تفقَّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عددًا من مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في المنطقة الشرقية؛ إذ زار مشروعَي إطلالة البحر وسرايا الغروب في الخبر، وثلاثة مشاريع في الدمام، هي (البيرق، والفريدة، وواحة الدمام). كما التقى عددًا من المطورين العقاريين في المنطقة.

وتضم المنطقة الشرقية 22 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 18،807 وحدة سكنية، وتحظى الدمام وحدها بـ9 مشاريع، هي "البيرق، الفريدة، واحة الدمام، الياسمين ريزدينس، النخيل، مد، تلال الغروب، الواجهة، نسيج تاون"، مقابل أربعة مشاريع في الخبر، هي "سرايا الغروب، إطلالة البحر، الشروق والشبيلي".

وبدأ وزير الإسكان جولته التفقدية بمشاريع الوزارة بالشراكة مع المطورين العقاريين لمشروع إطلالة البحر، الذي يوفر 860 وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة إجمالية تتجاوز 358 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 621 ألف ريال للفيلا. كما قام بزيارة مشروع "سرايا الغروب" الذي يوفر 116 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة إجمالية تصل إلى 40 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 790 ألف ريال.

وكان وزير الإسكان قد التقى اليوم عددًا من المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية قبل أن يواصل جولته الميدانية في مدينة الدمام التي بدأها بمشروع "البيرق"، وشهد توقيع اتفاقية ثلاثية بين البناء المستدام والمطور العقاري والمكتب الهندسي. ويوفر مشروع البيرق 959 وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة إجمالية للمشروع تقارب 520 ألف متر مربع.

كما زار معاليه مشروع إسكان الدمام "الفريدة"، الذي يوفر 1396 وحدة سكنية من نوع شقق على مساحة إجمالية تبلغ 107،107 أمتار مربعة، وبأسعار تبدأ بـ249 ألف ريال. فيما يوفر مشروع واحة الدمام 2952 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 643 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 539 ألف ريال.

وشدد "الحقيل" خلال لقائه المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال الأعمال كافة، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة، تلبي تطلعات المواطنين، وتتناسب مع رغباتهم. مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملك السكني وفقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، مع مراعاة الرغبات المختلقة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخيارَي البناء الذاتي، وشراء الوحدات الجاهزة.

وتبرز في الدمام مشاريع "الياسمين ريزيدنس" التي توفر 103 وحدات سكنية من نوع شقق على مساحة 8690 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 314 ألف ريال. كذلك مشروع "النخيل" الذي يوفر 1797 شقة بأسعار تبدأ من 196 ألف ريال، وبمساحة إجمالية للمشروع تتجاوز الـ134 ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع "مد" الذي يوفر 728 شقة بأسعار تبدأ من 546 ألف ريال على مساحة إجمالية تزيد على 310 أمتار مربعة.

ومن مشاريع الدمام أيضًا "تلال الغروب" الذي يوفر 442 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، بأسعار تبدأ من 579 ألف ريال، وبمساحة إجمالية للمشروع تزيد على 134 ألف متر مربع. كذلك مشروع "الواجهة" الذي يضم 574 فيلا بأسعار تبدأ من 595 ألف ريال، وبمساحة إجمالية للمشروع تتجاوز 185 مترًا مربعًا، إضافة إلى "نسيج تاون" الذي يوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 530 ألف ريال، وبمساحة إجمالية تتخطى الـ190 ألف متر مربع.

وفي الخُبر يبرز مشروع الشبيلي الذي يضم 43 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 460 ألف ريال، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 7268 مترًا مربعًا. كذلك مشروع الشروق الذي يوفر 188 وحدة سكنية من نوع شقق بمساحة إجمالية للمشروع تتجاوز 7 آلاف متر مربع، وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 462 ألف ريال.

يُذكر أن وزارة الإسكان تتيح عددًا من الخدمات إضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عامًا، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الإلكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة "سكني" الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.