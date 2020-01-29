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فرنسا ترحّب بـ"صفقة القرن": سندرسها بعناية وحل الدولتين ضروري

قالت: سنتواصل مع الشركاء وأي سلام يجب أن يتوافق مع القانون الدولي

رحّبت فرنسا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حول الشرق الأوسط "صفقة القرن"، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن، وستدرسها بعناية، لكنها شدّدت في المقابل على أن أي خطة للسلام بالمنطقة يجب أن تتوافق مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دولياً.

وشدّدت باريس على أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضروري؛ للتوصل إلى سلام عادل ودائم بالشرق الأوسط.

وبحسب "رويترز"، أعلن الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بناءً على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاءٍ من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأعلن نتنياهو؛ موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناءً عليها، بينما لقيت رفضاً فلسطينياً قاطعاً بما في ذلك من قِبل الرئيس محمود عباس؛ الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

فرنسا صفقة القرن دونالد ترامب بنيامين نتنياهو

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا ترحّب بـ"صفقة القرن": سندرسها بعناية وحل الدولتين ضروري
سبق

رحّبت فرنسا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حول الشرق الأوسط "صفقة القرن"، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن، وستدرسها بعناية، لكنها شدّدت في المقابل على أن أي خطة للسلام بالمنطقة يجب أن تتوافق مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دولياً.

وشدّدت باريس على أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضروري؛ للتوصل إلى سلام عادل ودائم بالشرق الأوسط.

وبحسب "رويترز"، أعلن الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بناءً على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاءٍ من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأعلن نتنياهو؛ موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناءً عليها، بينما لقيت رفضاً فلسطينياً قاطعاً بما في ذلك من قِبل الرئيس محمود عباس؛ الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:53 AM

فرنسا ترحّب بـ"صفقة القرن": سندرسها بعناية وحل الدولتين ضروري

قالت: سنتواصل مع الشركاء وأي سلام يجب أن يتوافق مع القانون الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحّبت فرنسا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حول الشرق الأوسط "صفقة القرن"، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن، وستدرسها بعناية، لكنها شدّدت في المقابل على أن أي خطة للسلام بالمنطقة يجب أن تتوافق مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دولياً.

وشدّدت باريس على أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضروري؛ للتوصل إلى سلام عادل ودائم بالشرق الأوسط.

وبحسب "رويترز"، أعلن الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بناءً على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاءٍ من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأعلن نتنياهو؛ موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناءً عليها، بينما لقيت رفضاً فلسطينياً قاطعاً بما في ذلك من قِبل الرئيس محمود عباس؛ الذي قال إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

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