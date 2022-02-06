مدير تعليم الليث يناقش خطة تعزيز المهارات الأساسية بالمرحلة الابتدائية

خلال لقائه مشرفي ومشرفات اللغة العربية والرياضيات والعلوم

شدد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي على أهمية تنفيذ منهجية وزارة التعليم في إبقاء العملية التعليمية مستمرة وثابتة على الرغم من كل متغيرات وظروف جائحة كورونا.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مشرفي ومشرفات اللغة العربية والرياضيات والعلوم بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور محمد بن أحمد النعيري والمساعد للشؤون التعليمية "بنات" هدية بنت محمد البركاتي، وعددٍ من القيادات التعليمية؛ لمناقشة متابعة خطة تعزيز المهارات الأساسية في المرحلة الابتدائية.

وأشار مدير تعليم الليث إلى تعدد المتغيرات النفسية والتربوية وأنماط التعليم المباشرة والوسيطة التي تؤثر على عملية التعلم، وما تتطلبه من الفحص المستمر لمكتسبات التعلم لدى الطلاب ولا سيما الأساس منها، بالإضافة إلى طبيعة المهارات الأساسية من حيث كونها مستمرة ومرتبطة بعدة صفوف ومراحل دراسية، ومؤثرة أفقيًا ورأسيًا على مواد أخرى، حيث يتطلب ذلك خضوعها لبرنامج ممنهج وممتد.

وقال "الحازمي" إن الطالب يكتسب التعلم عبر المواءمة بين التدريس من قِبل المعلم والتطبيقات والأنشطة الصفية التي يمارسها الطالب بشكل يومي.

ومن جهة أخرى أوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة خطة الإدارة في تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية في المرحلة الابتدائية والذي أطلقته وزارة التعليم أخيرًا؛ لتأهيل جميع طلبة الصفوف الأولية والصفوف العليا في المرحلة الابتدائية في 32 مهارة ضمن مقرر لغتي، و32 مهارة في مادة الرياضيات، و38 مهارة في مادة العلوم.

وأشاد "الهلالي" بتفاعل الطلاب مع معلميهم في هذا البرنامج، والمتابعة الدائمة لآلية تنفيذه من قِبل المشرفين التربويين والمشرفات التربويات لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه.