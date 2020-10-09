النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم

بعد تسجيلها سابقًا ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي

رفع الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بتسجيل واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل في العالم في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وأكد أن ذلك ليس مستغربًا على واحة الأحساء التي تُعد منطقة غنية ذات مقومات كثيرة ومتعددة، وأنها دائمًا ما تحظى بدعم واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة التي بدعمها ومتابعتها لازالت الأحساء تحقق الكثير، حيث تم تسجيلها قبل مدة كموقع تراث عالمي ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، ثم تم الإعلان بأنها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٩، والآن تُسجٍّل كأكبر واحة زراعية في العالم، وكل ذلك في وقت قصير، مترجمًا تلك الجهود المبذولة التي تحظى بها جميع مدن المملكة العربية السعودية.

وشكر جهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وجميع العاملين الذين شاركوا في تسجيل الواحة، متطلعا لمزيد من النجاحات لمحافظة الأحساء مع تمنيه لجميع محافظات ومناطق المملكة بالاستمرار في النمو والازدهار تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم
سبق

رفع الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بتسجيل واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل في العالم في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وأكد أن ذلك ليس مستغربًا على واحة الأحساء التي تُعد منطقة غنية ذات مقومات كثيرة ومتعددة، وأنها دائمًا ما تحظى بدعم واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة التي بدعمها ومتابعتها لازالت الأحساء تحقق الكثير، حيث تم تسجيلها قبل مدة كموقع تراث عالمي ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، ثم تم الإعلان بأنها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٩، والآن تُسجٍّل كأكبر واحة زراعية في العالم، وكل ذلك في وقت قصير، مترجمًا تلك الجهود المبذولة التي تحظى بها جميع مدن المملكة العربية السعودية.

وشكر جهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وجميع العاملين الذين شاركوا في تسجيل الواحة، متطلعا لمزيد من النجاحات لمحافظة الأحساء مع تمنيه لجميع محافظات ومناطق المملكة بالاستمرار في النمو والازدهار تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
07:21 PM

محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم

بعد تسجيلها سابقًا ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
0
1,157

رفع الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بتسجيل واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل في العالم في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وأكد أن ذلك ليس مستغربًا على واحة الأحساء التي تُعد منطقة غنية ذات مقومات كثيرة ومتعددة، وأنها دائمًا ما تحظى بدعم واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة التي بدعمها ومتابعتها لازالت الأحساء تحقق الكثير، حيث تم تسجيلها قبل مدة كموقع تراث عالمي ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، ثم تم الإعلان بأنها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٩، والآن تُسجٍّل كأكبر واحة زراعية في العالم، وكل ذلك في وقت قصير، مترجمًا تلك الجهود المبذولة التي تحظى بها جميع مدن المملكة العربية السعودية.

وشكر جهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وجميع العاملين الذين شاركوا في تسجيل الواحة، متطلعا لمزيد من النجاحات لمحافظة الأحساء مع تمنيه لجميع محافظات ومناطق المملكة بالاستمرار في النمو والازدهار تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,371
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,660
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,239

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة