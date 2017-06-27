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مدير "إسلامية الرياض" يخصص ساعة يومية لاستقبال المراجعين والاستماع لملاحظاتهم

تجسيدًا للرسالة التي يضطلع بها الفرع لتقديم أفضل الخدمات لبيوت الله والعناية بها

خصص المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، ساعة يومية لاستقبال المواطنين والمراجعين ابتداء من اليوم الأحد؛ تجسيدًا للرسالة التي يضطلع بها الفرع لتقديم أفضل الخدمات لبيوت الله والعناية بها وفق ما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يؤكدون سياسة الباب المفتوح وقرب المسؤول من المواطن لتلبية حاجاته وفق رسالة وأهداف المنشأة.

وعلّق المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لافتة في بهو الفرع قال فيها: إنفاذًا للأنظمة والتعليمات التي تتضمن تخصيص ساعة يوميًّا على الأقل لاستقبال المراجعين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وطلباتهم المتعلقة بأعمال الفرع "نحن بكم ولأجلكم ساعة يوميًّا أسعد بلقائكم فيها".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًّا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ حيث يُعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية.

واعتلى "السبيعي" العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، وحقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

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مدير "إسلامية الرياض" يخصص ساعة يومية لاستقبال المراجعين والاستماع لملاحظاتهم
سبق

خصص المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، ساعة يومية لاستقبال المواطنين والمراجعين ابتداء من اليوم الأحد؛ تجسيدًا للرسالة التي يضطلع بها الفرع لتقديم أفضل الخدمات لبيوت الله والعناية بها وفق ما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يؤكدون سياسة الباب المفتوح وقرب المسؤول من المواطن لتلبية حاجاته وفق رسالة وأهداف المنشأة.

وعلّق المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لافتة في بهو الفرع قال فيها: إنفاذًا للأنظمة والتعليمات التي تتضمن تخصيص ساعة يوميًّا على الأقل لاستقبال المراجعين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وطلباتهم المتعلقة بأعمال الفرع "نحن بكم ولأجلكم ساعة يوميًّا أسعد بلقائكم فيها".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًّا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ حيث يُعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية.

واعتلى "السبيعي" العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، وحقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
01:47 PM

مدير "إسلامية الرياض" يخصص ساعة يومية لاستقبال المراجعين والاستماع لملاحظاتهم

تجسيدًا للرسالة التي يضطلع بها الفرع لتقديم أفضل الخدمات لبيوت الله والعناية بها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
1,999

خصص المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، ساعة يومية لاستقبال المواطنين والمراجعين ابتداء من اليوم الأحد؛ تجسيدًا للرسالة التي يضطلع بها الفرع لتقديم أفضل الخدمات لبيوت الله والعناية بها وفق ما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يؤكدون سياسة الباب المفتوح وقرب المسؤول من المواطن لتلبية حاجاته وفق رسالة وأهداف المنشأة.

وعلّق المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لافتة في بهو الفرع قال فيها: إنفاذًا للأنظمة والتعليمات التي تتضمن تخصيص ساعة يوميًّا على الأقل لاستقبال المراجعين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وطلباتهم المتعلقة بأعمال الفرع "نحن بكم ولأجلكم ساعة يوميًّا أسعد بلقائكم فيها".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًّا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ حيث يُعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية.

واعتلى "السبيعي" العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، وحقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

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