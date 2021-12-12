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صافرة الحكم اللبناني " العلي " تضبط النهائي الآسيوي بين السعودية واليمن

يقود الحكم اللبناني، ماهر العلي، مواجهة المنتخب السعودي تحت 17سنة لكرة القدم أمام نظيره اليمني، غداً الاثنين، في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

ويعاون الحكم العلي كل من مواطنه علي بري، والعماني محمد الغزالي، والفلسطيني خالد الشيخ خليل حكماً رابعاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة الحكم اللبناني " العلي " تضبط النهائي الآسيوي بين السعودية واليمن
سبق

يقود الحكم اللبناني، ماهر العلي، مواجهة المنتخب السعودي تحت 17سنة لكرة القدم أمام نظيره اليمني، غداً الاثنين، في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

ويعاون الحكم العلي كل من مواطنه علي بري، والعماني محمد الغزالي، والفلسطيني خالد الشيخ خليل حكماً رابعاً.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:05 PM

صافرة الحكم اللبناني " العلي " تضبط النهائي الآسيوي بين السعودية واليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يقود الحكم اللبناني، ماهر العلي، مواجهة المنتخب السعودي تحت 17سنة لكرة القدم أمام نظيره اليمني، غداً الاثنين، في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

ويعاون الحكم العلي كل من مواطنه علي بري، والعماني محمد الغزالي، والفلسطيني خالد الشيخ خليل حكماً رابعاً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,690
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,449
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