صافرة الحكم اللبناني " العلي " تضبط النهائي الآسيوي بين السعودية واليمن

يقود الحكم اللبناني، ماهر العلي، مواجهة المنتخب السعودي تحت 17سنة لكرة القدم أمام نظيره اليمني، غداً الاثنين، في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام .

ويعاون الحكم العلي كل من مواطنه علي بري، والعماني محمد الغزالي، والفلسطيني خالد الشيخ خليل حكماً رابعاً.