"صحة الطائف" تُنهي عقد "طبيب عربي" لم يلتزم باحترازات كورونا بعد إصابته

"الربيعي": خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك المصابين وعدم مخالطتهم لآخرين

أنهت "صحة الطائف" عقد العمل مع أحد الأطباء من جنسية عربية، والذي ينتسب لمستشفى يتبع لها إداريًا، وذلك بسبب عدم التزامه وتقيده بالاحترازات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي مدير العلاقات والإعلام والتوعية، عبدالهادي الربيعي: "الطبيب المشار إليه خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك الأشخاص المصابين بكورونا وعدم مخالطتهم لآخرين".

وأضاف: "سبق أن أقر وتعهد الطبيب بالتزامه، وخالف ذلك، إلى جانب عدة مخالفات رأت لجنة التحقيق التي وجّه بها مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أنها تناقض مبادئ المهنة كطبيب، وأوصت بإنهاء عقد العمل معه والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات".