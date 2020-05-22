النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الطائف" تُنهي عقد "طبيب عربي" لم يلتزم باحترازات كورونا بعد إصابته

"الربيعي": خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك المصابين وعدم مخالطتهم لآخرين

أنهت "صحة الطائف" عقد العمل مع أحد الأطباء من جنسية عربية، والذي ينتسب لمستشفى يتبع لها إداريًا، وذلك بسبب عدم التزامه وتقيده بالاحترازات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي مدير العلاقات والإعلام والتوعية، عبدالهادي الربيعي: "الطبيب المشار إليه خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك الأشخاص المصابين بكورونا وعدم مخالطتهم لآخرين".

وأضاف: "سبق أن أقر وتعهد الطبيب بالتزامه، وخالف ذلك، إلى جانب عدة مخالفات رأت لجنة التحقيق التي وجّه بها مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أنها تناقض مبادئ المهنة كطبيب، وأوصت بإنهاء عقد العمل معه والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة الطائف" تُنهي عقد "طبيب عربي" لم يلتزم باحترازات كورونا بعد إصابته
سبق

أنهت "صحة الطائف" عقد العمل مع أحد الأطباء من جنسية عربية، والذي ينتسب لمستشفى يتبع لها إداريًا، وذلك بسبب عدم التزامه وتقيده بالاحترازات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي مدير العلاقات والإعلام والتوعية، عبدالهادي الربيعي: "الطبيب المشار إليه خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك الأشخاص المصابين بكورونا وعدم مخالطتهم لآخرين".

وأضاف: "سبق أن أقر وتعهد الطبيب بالتزامه، وخالف ذلك، إلى جانب عدة مخالفات رأت لجنة التحقيق التي وجّه بها مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أنها تناقض مبادئ المهنة كطبيب، وأوصت بإنهاء عقد العمل معه والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات".

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
12:24 AM

"صحة الطائف" تُنهي عقد "طبيب عربي" لم يلتزم باحترازات كورونا بعد إصابته

"الربيعي": خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك المصابين وعدم مخالطتهم لآخرين

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
14,870

أنهت "صحة الطائف" عقد العمل مع أحد الأطباء من جنسية عربية، والذي ينتسب لمستشفى يتبع لها إداريًا، وذلك بسبب عدم التزامه وتقيده بالاحترازات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي مدير العلاقات والإعلام والتوعية، عبدالهادي الربيعي: "الطبيب المشار إليه خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك الأشخاص المصابين بكورونا وعدم مخالطتهم لآخرين".

وأضاف: "سبق أن أقر وتعهد الطبيب بالتزامه، وخالف ذلك، إلى جانب عدة مخالفات رأت لجنة التحقيق التي وجّه بها مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أنها تناقض مبادئ المهنة كطبيب، وأوصت بإنهاء عقد العمل معه والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة