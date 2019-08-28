بعد زيارة لجان عليا بالمنطقة.. نقل متوسطة بنات المجاردة الثانية للثانوية الثانية "مسائي"

بقرار "آل شريم" لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي 1441هـ

أصدر مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، قرارًا بنقل وتحويل الدراسة بالمتوسطة الثانية للبنات بالمجاردة للفترة المسائية بالمبنى الحكومي للثانوية الثانية للبنات بحي الفيصلية مؤقتًا، لحين إيجاد الحلول المناسبة، وجاء في القرار "على قائدة المدرسة الانتقال للمبنى الحكومي، وتهيئة البيئة التربوية المناسبة لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي 1441هـ".

وقال لـ"سبق"، علي يحيى متحدث تعليم محايل: تم تحويلها إلى الدراسة المسائية في مبنى الثانوية الثانية مؤقتًا، حتى يتم الانتهاء من عمل إضافات للفناء الخارجي.

وكان قد شهدت المدرسة زيارة لجان بتوجيهات عليا بمنطقة عسير منذ نهاية ذي القعدة الماضي والتي فوجئ الأهالي وأولياء الأمور ببدء أعمال الهدم والترميم والصيانة بعد عيد الأضحى متسائلين؛ أين هم منذ بداية الإجازة الصيفية والتي بدأت إجازة الطالبات بحريق محدود في المدرسة ذاتها.

وتساءلوا كذلك هل سينجز العمل قبل توافد الطالبات وبدء العام الدراسي أم أنهن سيذهبن للمدرسة برفقة عمالة البناء؟ وهو الأمر الذي أجاب عنه مدير التعليم بتحويل الدراسة للمدرسة الثانوية الثانية.