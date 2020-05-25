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قبل استيرادك سيارة مستعملة من الخارج .. "المواصفات" تنصح عبر #لازم_تعرف

هل ستدخل مركبتك إلى المملكة أم لا؟ .. الهيئة خصّصت رابطاً للرد خلال 48 ساعة

نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة الاستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة إلى المملكة، وذلك قبل بدء إجراءات استيرادها.

وعبر حملة #لازم_تعرف قالت الهيئة: قبل استيراد أيّ سيارة، #لازم_تعرف أنه يمكنك الاستعلام عنها هل مسموح بدخولها إلى السعودية أم لا؟ من خلال هذه الخدمة.

وأوضحت عبر مقطع فيديو تعريفي أن الهيئة وفّرت خدمة مجانية للاستفسار عن صلاحية دخول السيارات المستعملة قبل استيرادها؛ كاشفة أن الرد على الاستفسارات حول ذلك يكون في أقل من 48 ساعة.

يُذكر أنه في الأول من يناير لعام 2016م دخلت اللائحة الفنية السعودية رقم (SASO 2864:2015) معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من 1 يناير 2016م، مرحلة التطبيق الإلزامي على السيارات المستعملة، وأكدت الجهات المعنيّة بتطبيق اللائحة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - المركز السعودي لكفاءة الطاقة - وزارة التجارة - مصلحة الجمارك العامة) على أهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن المستورد من إدخالها إلى المملكة، وذلك عبر زيارة الموقع (www.sls.gov.sa) والتأكد من استيفائها المعايير قبل الشروع في الشراء.

والاستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة من هنا:

https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/cars/Pages/InquiryCarCheck.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل استيرادك سيارة مستعملة من الخارج .. "المواصفات" تنصح عبر #لازم_تعرف
سبق

نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة الاستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة إلى المملكة، وذلك قبل بدء إجراءات استيرادها.

وعبر حملة #لازم_تعرف قالت الهيئة: قبل استيراد أيّ سيارة، #لازم_تعرف أنه يمكنك الاستعلام عنها هل مسموح بدخولها إلى السعودية أم لا؟ من خلال هذه الخدمة.

وأوضحت عبر مقطع فيديو تعريفي أن الهيئة وفّرت خدمة مجانية للاستفسار عن صلاحية دخول السيارات المستعملة قبل استيرادها؛ كاشفة أن الرد على الاستفسارات حول ذلك يكون في أقل من 48 ساعة.

يُذكر أنه في الأول من يناير لعام 2016م دخلت اللائحة الفنية السعودية رقم (SASO 2864:2015) معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من 1 يناير 2016م، مرحلة التطبيق الإلزامي على السيارات المستعملة، وأكدت الجهات المعنيّة بتطبيق اللائحة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - المركز السعودي لكفاءة الطاقة - وزارة التجارة - مصلحة الجمارك العامة) على أهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن المستورد من إدخالها إلى المملكة، وذلك عبر زيارة الموقع (www.sls.gov.sa) والتأكد من استيفائها المعايير قبل الشروع في الشراء.

والاستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة من هنا:

https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/cars/Pages/InquiryCarCheck.aspx

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:04 PM

قبل استيرادك سيارة مستعملة من الخارج .. "المواصفات" تنصح عبر #لازم_تعرف

هل ستدخل مركبتك إلى المملكة أم لا؟ .. الهيئة خصّصت رابطاً للرد خلال 48 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,528

نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضرورة الاستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة إلى المملكة، وذلك قبل بدء إجراءات استيرادها.

وعبر حملة #لازم_تعرف قالت الهيئة: قبل استيراد أيّ سيارة، #لازم_تعرف أنه يمكنك الاستعلام عنها هل مسموح بدخولها إلى السعودية أم لا؟ من خلال هذه الخدمة.

وأوضحت عبر مقطع فيديو تعريفي أن الهيئة وفّرت خدمة مجانية للاستفسار عن صلاحية دخول السيارات المستعملة قبل استيرادها؛ كاشفة أن الرد على الاستفسارات حول ذلك يكون في أقل من 48 ساعة.

يُذكر أنه في الأول من يناير لعام 2016م دخلت اللائحة الفنية السعودية رقم (SASO 2864:2015) معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من 1 يناير 2016م، مرحلة التطبيق الإلزامي على السيارات المستعملة، وأكدت الجهات المعنيّة بتطبيق اللائحة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - المركز السعودي لكفاءة الطاقة - وزارة التجارة - مصلحة الجمارك العامة) على أهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن المستورد من إدخالها إلى المملكة، وذلك عبر زيارة الموقع (www.sls.gov.sa) والتأكد من استيفائها المعايير قبل الشروع في الشراء.

والاستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة من هنا:

https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/cars/Pages/InquiryCarCheck.aspx

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