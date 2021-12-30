مع العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ومتحوراته، شهدت فعاليات موسم الرياض إلزام الزوار ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة الأماكن المفتوحة والمغلقة، والتأكد من الحالة الصحية للزائر عبر تطبيق "توكلنا". وتتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال جولات ميدانية لرجال الأمن داخل مناطق وفعاليات موسم الرياض. وتفصيلًا: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة ‫بنش مارك‬ محمد زكي حسنين، عن إلغاء فئة الوقوف في حفل الفنان المصري عمرو دياب الليلة، ‏مشيرًا لقناة الإخبارية ‬إلى أن قرار الإلغاء جاء لصعوبة تحقيق التباعد الجسدي فيها؛ لكونها تستوعب أعدادًا كبيرًا عكس أماكن المقاعد والكراسي التي يسهل فيها تطبيق التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف. كما تم إلغاء جزء كبير من الكراسي الموجودة. ولفت إلى أن 95% من قيمة التذاكر الملغاة تم استردادها اليوم، موضحًا أن عدد الحضور لحفلة الليلة قرابة 4000 شخص بعد أن كان مقررًا له 9 آلاف شخص. وأكد "حسنين" أنه بعد قرار تشديد الإجراءات الاحترازية تمت إعادة ترتيب جدول الحفلات لتكون مناسبة لأعداد الحضور. ‏‏وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ أكد في تغريدة من حسابه بتويتر أن "إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، والمسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس"، مضيفًا: "نحن نعتمد على "وعي المجتمع" حتى نتجاوز معًا هذه المرحلة".

تشديد الإجراءات الاحترازية في "موسم الرياض" وتقليص أعداد الحضور في فعالياته عبدالحكيم شار سبق 2021-12-30 مع العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ومتحوراته، شهدت فعاليات موسم الرياض إلزام الزوار ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة الأماكن المفتوحة والمغلقة، والتأكد من الحالة الصحية للزائر عبر تطبيق "توكلنا".



وتتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال جولات ميدانية لرجال الأمن داخل مناطق وفعاليات موسم الرياض.



وتفصيلًا: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة ‫بنش مارك‬ محمد زكي حسنين، عن إلغاء فئة الوقوف في حفل الفنان المصري عمرو دياب الليلة، ‏مشيرًا لقناة الإخبارية ‬إلى أن قرار الإلغاء جاء لصعوبة تحقيق التباعد الجسدي فيها؛ لكونها تستوعب أعدادًا كبيرًا عكس أماكن المقاعد والكراسي التي يسهل فيها تطبيق التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف. كما تم إلغاء جزء كبير من الكراسي الموجودة.



ولفت إلى أن 95% من قيمة التذاكر الملغاة تم استردادها اليوم، موضحًا أن عدد الحضور لحفلة الليلة قرابة 4000 شخص بعد أن كان مقررًا له 9 آلاف شخص.



وأكد "حسنين" أنه بعد قرار تشديد الإجراءات الاحترازية تمت إعادة ترتيب جدول الحفلات لتكون مناسبة لأعداد الحضور.



‏‏وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ أكد في تغريدة من حسابه بتويتر أن "إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، والمسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس"، مضيفًا: "نحن نعتمد على "وعي المجتمع" حتى نتجاوز معًا هذه المرحلة".

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 09:43 PM

تشديد الإجراءات الاحترازية في "موسم الرياض" وتقليص أعداد الحضور في فعالياته "حسنين": إلغاء فئة الوقوف في حفل الفنان عمرو دياب





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مع العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ومتحوراته، شهدت فعاليات موسم الرياض إلزام الزوار ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة الأماكن المفتوحة والمغلقة، والتأكد من الحالة الصحية للزائر عبر تطبيق "توكلنا".



وتتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال جولات ميدانية لرجال الأمن داخل مناطق وفعاليات موسم الرياض.



وتفصيلًا: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة ‫بنش مارك‬ محمد زكي حسنين، عن إلغاء فئة الوقوف في حفل الفنان المصري عمرو دياب الليلة، ‏مشيرًا لقناة الإخبارية ‬إلى أن قرار الإلغاء جاء لصعوبة تحقيق التباعد الجسدي فيها؛ لكونها تستوعب أعدادًا كبيرًا عكس أماكن المقاعد والكراسي التي يسهل فيها تطبيق التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف. كما تم إلغاء جزء كبير من الكراسي الموجودة.



ولفت إلى أن 95% من قيمة التذاكر الملغاة تم استردادها اليوم، موضحًا أن عدد الحضور لحفلة الليلة قرابة 4000 شخص بعد أن كان مقررًا له 9 آلاف شخص.



وأكد "حسنين" أنه بعد قرار تشديد الإجراءات الاحترازية تمت إعادة ترتيب جدول الحفلات لتكون مناسبة لأعداد الحضور.



‏‏وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ أكد في تغريدة من حسابه بتويتر أن "إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، والمسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس"، مضيفًا: "نحن نعتمد على "وعي المجتمع" حتى نتجاوز معًا هذه المرحلة".