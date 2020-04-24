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للحد من انتشار كورونا.. إندونيسيا تعلّق الرحلات الجوية والبحرية المحلية

بداية من اليوم.. وسيستمر حتى 31 مايو

علّقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل، أديتا إراواتي، في تصريح لها اليوم، أن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم، وسيستمر حتى 31 مايو.

وأضافت: "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".

وتابعت أنه ما زال يتم السماح للرحلات الدولية؛ لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.

فيروس كورونا الجديد

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للحد من انتشار كورونا.. إندونيسيا تعلّق الرحلات الجوية والبحرية المحلية
سبق

علّقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل، أديتا إراواتي، في تصريح لها اليوم، أن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم، وسيستمر حتى 31 مايو.

وأضافت: "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".

وتابعت أنه ما زال يتم السماح للرحلات الدولية؛ لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:08 PM

للحد من انتشار كورونا.. إندونيسيا تعلّق الرحلات الجوية والبحرية المحلية

بداية من اليوم.. وسيستمر حتى 31 مايو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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علّقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل، أديتا إراواتي، في تصريح لها اليوم، أن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم، وسيستمر حتى 31 مايو.

وأضافت: "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".

وتابعت أنه ما زال يتم السماح للرحلات الدولية؛ لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.

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