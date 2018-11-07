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موانئ: مناولة 23 مليون طن بضائع خلال أكتوبر 2018

بزيادة بلغت 4.51% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (23.29) مليون طن، بزيادة بلغت 4.51%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ في حين بلغت أعداد الحاويات المناولة (549) ألف حاوية، بزيادة بلغت 1%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (1.035) سفينة، وعدد الركاب (69) ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات (62) ألف عربة، وعدد المواشي (494) ألف رأس من الماشية.

يُذكر أن "موانئ" تسعى إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، بما يخدم إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

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موانئ: مناولة 23 مليون طن بضائع خلال أكتوبر 2018
سبق

بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (23.29) مليون طن، بزيادة بلغت 4.51%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ في حين بلغت أعداد الحاويات المناولة (549) ألف حاوية، بزيادة بلغت 1%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (1.035) سفينة، وعدد الركاب (69) ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات (62) ألف عربة، وعدد المواشي (494) ألف رأس من الماشية.

يُذكر أن "موانئ" تسعى إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، بما يخدم إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:13 AM

موانئ: مناولة 23 مليون طن بضائع خلال أكتوبر 2018

بزيادة بلغت 4.51% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (23.29) مليون طن، بزيادة بلغت 4.51%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ في حين بلغت أعداد الحاويات المناولة (549) ألف حاوية، بزيادة بلغت 1%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (1.035) سفينة، وعدد الركاب (69) ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات (62) ألف عربة، وعدد المواشي (494) ألف رأس من الماشية.

يُذكر أن "موانئ" تسعى إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، بما يخدم إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

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