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الأسبوع الـ6.. أكثر من 99 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

نحو مليونين و600 ألف ملف وعدد لوحات المناقشة ما يقارب 4 آلاف لوحة

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع السادس من العام الدراسي الحالي، 99.092 مستخدمًا في الفترة الممتدة من الثالث إلى الخامس من الشهر الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ نحو مليونين وستمائة ألف ملف، وبلغ عدد لوحات المناقشة ما يقارب 4 آلاف لوحة، ونحو 31 ألف تقييم.

واستعرض التقرير تفاصيل 25.543 فصلًا افتراضيًّا، منها 630 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 90.107؛ فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 140.508، ووصل عدد الشعب إلى 1133 شعبة، أدارها 5654 أستاذًا، بحضور 20.733 طالبًا.

جامعة نجران

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الأسبوع الـ6.. أكثر من 99 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران
سبق

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع السادس من العام الدراسي الحالي، 99.092 مستخدمًا في الفترة الممتدة من الثالث إلى الخامس من الشهر الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ نحو مليونين وستمائة ألف ملف، وبلغ عدد لوحات المناقشة ما يقارب 4 آلاف لوحة، ونحو 31 ألف تقييم.

واستعرض التقرير تفاصيل 25.543 فصلًا افتراضيًّا، منها 630 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 90.107؛ فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 140.508، ووصل عدد الشعب إلى 1133 شعبة، أدارها 5654 أستاذًا، بحضور 20.733 طالبًا.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
02:42 PM

الأسبوع الـ6.. أكثر من 99 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

نحو مليونين و600 ألف ملف وعدد لوحات المناقشة ما يقارب 4 آلاف لوحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع السادس من العام الدراسي الحالي، 99.092 مستخدمًا في الفترة الممتدة من الثالث إلى الخامس من الشهر الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ نحو مليونين وستمائة ألف ملف، وبلغ عدد لوحات المناقشة ما يقارب 4 آلاف لوحة، ونحو 31 ألف تقييم.

واستعرض التقرير تفاصيل 25.543 فصلًا افتراضيًّا، منها 630 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 90.107؛ فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 140.508، ووصل عدد الشعب إلى 1133 شعبة، أدارها 5654 أستاذًا، بحضور 20.733 طالبًا.

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