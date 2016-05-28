"أحمد طامي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا

احتفل المهندس أحمد بن محمد طامي، أحد موظفي أمانة منطقة جازان، بعقد قرانه في محافظة صبيا.



جاء ذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تلقى العريس التهاني والتبريكات من الجميع متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.



"سبق" تقدم خالص التهاني والتبريكات للعروسين، وتدعو لهما بالتوفيق في حياتهما.