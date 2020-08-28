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فرق الخارجية الأمريكية تعمل مع 500 مواطن أمريكي لإجلائهم من أفغانستان

التواصل مباشرة معهم لتسهيل مغادرتهم

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس؛ أن فرق الخارجية الأمريكية تعمل ‏مع نحو 500 مواطن أمريكي؛ لإجلائهم من أفغانستان، مبيناً أن المسؤولين تواصلوا مباشرة مع هؤلاء ‏المواطنين لتسهيل مغادرتهم.

وأشار برايس؛ خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الخارجية الأمريكية تواصلت بعد ‏الهجمات في محيط مطار حامد كرزاي الدولي مع عدة مئات من المواطنين الأمريكيين الذين لم ‏يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون المغادرة لأسباب مختلفة، مبيناً أنه حدث ذلك عدة مرات، عبر آلاف ‏الاتصالات بالهاتف ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ‏

وأبان أنه منذ 14 أغسطس، تمّ إجلاء 105 آلاف شخص من أفغانستان، مفيداً أن الأغلبية العظمى ‏من موظفي السفارة الأمريكية المعينين محلياً وعائلاتهم إما تمّ إجلاؤهم من أفغانستان أو ينتظرون في ‏مطار كابل للمغادرة.‏

وقال برايس: سفاراتنا في جميع أنحاء العالم ببساطة لا يمكن أن تعمل دون موظفين محليين، ‏وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحضارهم إلى بر الأمان.‏

ولفت الانتباه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية ‏البريطاني دومينيك راب؛ لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في أعقاب الهجمات المميتة في ‏كابل.‏

وأضاف: يمكننا الحفاظ على التزام إنساني تجاه الشعب الأفغاني، وستستمر الولايات المتحدة في أن تكون مانحاً سخياً جداً ‏للشعب الأفغاني.‏

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرق الخارجية الأمريكية تعمل مع 500 مواطن أمريكي لإجلائهم من أفغانستان
سبق

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس؛ أن فرق الخارجية الأمريكية تعمل ‏مع نحو 500 مواطن أمريكي؛ لإجلائهم من أفغانستان، مبيناً أن المسؤولين تواصلوا مباشرة مع هؤلاء ‏المواطنين لتسهيل مغادرتهم.

وأشار برايس؛ خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الخارجية الأمريكية تواصلت بعد ‏الهجمات في محيط مطار حامد كرزاي الدولي مع عدة مئات من المواطنين الأمريكيين الذين لم ‏يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون المغادرة لأسباب مختلفة، مبيناً أنه حدث ذلك عدة مرات، عبر آلاف ‏الاتصالات بالهاتف ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ‏

وأبان أنه منذ 14 أغسطس، تمّ إجلاء 105 آلاف شخص من أفغانستان، مفيداً أن الأغلبية العظمى ‏من موظفي السفارة الأمريكية المعينين محلياً وعائلاتهم إما تمّ إجلاؤهم من أفغانستان أو ينتظرون في ‏مطار كابل للمغادرة.‏

وقال برايس: سفاراتنا في جميع أنحاء العالم ببساطة لا يمكن أن تعمل دون موظفين محليين، ‏وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحضارهم إلى بر الأمان.‏

ولفت الانتباه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية ‏البريطاني دومينيك راب؛ لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في أعقاب الهجمات المميتة في ‏كابل.‏

وأضاف: يمكننا الحفاظ على التزام إنساني تجاه الشعب الأفغاني، وستستمر الولايات المتحدة في أن تكون مانحاً سخياً جداً ‏للشعب الأفغاني.‏

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
10:21 AM

فرق الخارجية الأمريكية تعمل مع 500 مواطن أمريكي لإجلائهم من أفغانستان

التواصل مباشرة معهم لتسهيل مغادرتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس؛ أن فرق الخارجية الأمريكية تعمل ‏مع نحو 500 مواطن أمريكي؛ لإجلائهم من أفغانستان، مبيناً أن المسؤولين تواصلوا مباشرة مع هؤلاء ‏المواطنين لتسهيل مغادرتهم.

وأشار برايس؛ خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الخارجية الأمريكية تواصلت بعد ‏الهجمات في محيط مطار حامد كرزاي الدولي مع عدة مئات من المواطنين الأمريكيين الذين لم ‏يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون المغادرة لأسباب مختلفة، مبيناً أنه حدث ذلك عدة مرات، عبر آلاف ‏الاتصالات بالهاتف ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ‏

وأبان أنه منذ 14 أغسطس، تمّ إجلاء 105 آلاف شخص من أفغانستان، مفيداً أن الأغلبية العظمى ‏من موظفي السفارة الأمريكية المعينين محلياً وعائلاتهم إما تمّ إجلاؤهم من أفغانستان أو ينتظرون في ‏مطار كابل للمغادرة.‏

وقال برايس: سفاراتنا في جميع أنحاء العالم ببساطة لا يمكن أن تعمل دون موظفين محليين، ‏وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحضارهم إلى بر الأمان.‏

ولفت الانتباه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية ‏البريطاني دومينيك راب؛ لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في أعقاب الهجمات المميتة في ‏كابل.‏

وأضاف: يمكننا الحفاظ على التزام إنساني تجاه الشعب الأفغاني، وستستمر الولايات المتحدة في أن تكون مانحاً سخياً جداً ‏للشعب الأفغاني.‏

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