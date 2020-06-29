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مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

إجمالي المصابين بلغ 65188 بينهم 17539 حالة شفاء

سجَّلت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 حالة وفاة جديدة، وشفاء 400 مصاب.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بلغ 65188 حالة، من ضمنهم 17539 حالة شُفيت، و2789 حالة وفاة.

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مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة
سبق

سجَّلت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 حالة وفاة جديدة، وشفاء 400 مصاب.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بلغ 65188 حالة، من ضمنهم 17539 حالة شُفيت، و2789 حالة وفاة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:15 AM

مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

إجمالي المصابين بلغ 65188 بينهم 17539 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجَّلت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 حالة وفاة جديدة، وشفاء 400 مصاب.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بلغ 65188 حالة، من ضمنهم 17539 حالة شُفيت، و2789 حالة وفاة.

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