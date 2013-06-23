النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشريم" إلى رتبة مقدم ركن

قلَّد قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية المكلف، اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني، الرائد الركن، فهد بن ممدوح الشريم، رتبة "مقدم ركن"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر المقدم "الشريم" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدماً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

"سبق" تهني المقدم الركن فهد بن ممدوح الشريم، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الشريم" إلى رتبة مقدم ركن
سبق

قلَّد قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية المكلف، اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني، الرائد الركن، فهد بن ممدوح الشريم، رتبة "مقدم ركن"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر المقدم "الشريم" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدماً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

"سبق" تهني المقدم الركن فهد بن ممدوح الشريم، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
03:12 PM

"الشريم" إلى رتبة مقدم ركن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
815

قلَّد قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية المكلف، اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني، الرائد الركن، فهد بن ممدوح الشريم، رتبة "مقدم ركن"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر المقدم "الشريم" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدماً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

"سبق" تهني المقدم الركن فهد بن ممدوح الشريم، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة