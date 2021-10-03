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هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم

سيعنى بتطوير وامتلاك وتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، موافقتها على إنشاء مشروع مشترك بين شركة نيوم وشركة فاس للطاقة التجارية.

وأفادت بأن المشروع المشترك الجديد سيعنى بتطوير وامتلاك وتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات فائقة النطاق المستدامة بنيوم.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق بناء وتشغيل مراكز البيانات؛ نظراً لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدمات تشغيل مركز البيانات، مبينة أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة، وعليه قامت بدراسة سوق بناء وتشغيل مراكز البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وتوقعت الهيئة في دراستها أن لا يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة، كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في سوق مراكز البيانات، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق سيؤدي إلى رفع المنافسة فيه.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة أن المشروع المشترك سيقوم بتوطين البيانات، وسيقوم المشروع المشترك بتسريع وتطوير مراكز البيانات في المملكة مما سيؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تجاوز مراكز البيانات الموجودة بالمملكة حاجز الـ1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، موافقتها على إنشاء مشروع مشترك بين شركة نيوم وشركة فاس للطاقة التجارية.

وأفادت بأن المشروع المشترك الجديد سيعنى بتطوير وامتلاك وتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات فائقة النطاق المستدامة بنيوم.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق بناء وتشغيل مراكز البيانات؛ نظراً لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدمات تشغيل مركز البيانات، مبينة أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة، وعليه قامت بدراسة سوق بناء وتشغيل مراكز البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وتوقعت الهيئة في دراستها أن لا يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة، كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في سوق مراكز البيانات، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق سيؤدي إلى رفع المنافسة فيه.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة أن المشروع المشترك سيقوم بتوطين البيانات، وسيقوم المشروع المشترك بتسريع وتطوير مراكز البيانات في المملكة مما سيؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تجاوز مراكز البيانات الموجودة بالمملكة حاجز الـ1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030م.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
02:20 PM

هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم

سيعنى بتطوير وامتلاك وتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، موافقتها على إنشاء مشروع مشترك بين شركة نيوم وشركة فاس للطاقة التجارية.

وأفادت بأن المشروع المشترك الجديد سيعنى بتطوير وامتلاك وتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات فائقة النطاق المستدامة بنيوم.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق بناء وتشغيل مراكز البيانات؛ نظراً لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدمات تشغيل مركز البيانات، مبينة أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة، وعليه قامت بدراسة سوق بناء وتشغيل مراكز البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وتوقعت الهيئة في دراستها أن لا يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة، كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في سوق مراكز البيانات، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق سيؤدي إلى رفع المنافسة فيه.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة أن المشروع المشترك سيقوم بتوطين البيانات، وسيقوم المشروع المشترك بتسريع وتطوير مراكز البيانات في المملكة مما سيؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تجاوز مراكز البيانات الموجودة بالمملكة حاجز الـ1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030م.

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