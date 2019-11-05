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فيديو لصحفية سورية تشتبك مع جندي تركي: هذه أرضنا

طلب من المراسلة الابتعاد عنه مسافة 100 فردّت عليه: لماذا؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحفية تتجادل مع جندي تركي؛ كان ضمن دورية تركية في الشمال السوري.

ووقعت مشادة كلامية بين الصحفية السورية تعمل لمصلحة إحدى القنوات العربية والجندي التركي بعد أن منعها من التصوير.

ووفق ما نقلته قناة "الحرة" طلب الجندي التركي بلغة عربية ضعيفة من الصحفية الابتعاد عنه مسافة 100، لكن المراسلة ردّت عليه بالسؤال "لماذا أبتعد 100 متر؟ هذه أرض سورية، هذه أرضنا، إذا دخلنا الأرض التركية يمكنك أن تتكلم".

وشنّت تركيا هجوماً في الشمال السوري على المناطق التي يتمركز فيها الأكراد، في عملية هدفت إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية.. ولاقت العملية رفضاً دولياً، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتكب الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له انتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي توغل فيها.

وتسيّر أنقرة وموسكو دوريات مشتركة في تلك المناطق التي تشهد توتراً عسكرياً.

صحفية سورية سوريا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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فيديو لصحفية سورية تشتبك مع جندي تركي: هذه أرضنا
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحفية تتجادل مع جندي تركي؛ كان ضمن دورية تركية في الشمال السوري.

ووقعت مشادة كلامية بين الصحفية السورية تعمل لمصلحة إحدى القنوات العربية والجندي التركي بعد أن منعها من التصوير.

ووفق ما نقلته قناة "الحرة" طلب الجندي التركي بلغة عربية ضعيفة من الصحفية الابتعاد عنه مسافة 100، لكن المراسلة ردّت عليه بالسؤال "لماذا أبتعد 100 متر؟ هذه أرض سورية، هذه أرضنا، إذا دخلنا الأرض التركية يمكنك أن تتكلم".

وشنّت تركيا هجوماً في الشمال السوري على المناطق التي يتمركز فيها الأكراد، في عملية هدفت إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية.. ولاقت العملية رفضاً دولياً، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتكب الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له انتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي توغل فيها.

وتسيّر أنقرة وموسكو دوريات مشتركة في تلك المناطق التي تشهد توتراً عسكرياً.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:59 AM

فيديو لصحفية سورية تشتبك مع جندي تركي: هذه أرضنا

طلب من المراسلة الابتعاد عنه مسافة 100 فردّت عليه: لماذا؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,267

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحفية تتجادل مع جندي تركي؛ كان ضمن دورية تركية في الشمال السوري.

ووقعت مشادة كلامية بين الصحفية السورية تعمل لمصلحة إحدى القنوات العربية والجندي التركي بعد أن منعها من التصوير.

ووفق ما نقلته قناة "الحرة" طلب الجندي التركي بلغة عربية ضعيفة من الصحفية الابتعاد عنه مسافة 100، لكن المراسلة ردّت عليه بالسؤال "لماذا أبتعد 100 متر؟ هذه أرض سورية، هذه أرضنا، إذا دخلنا الأرض التركية يمكنك أن تتكلم".

وشنّت تركيا هجوماً في الشمال السوري على المناطق التي يتمركز فيها الأكراد، في عملية هدفت إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية.. ولاقت العملية رفضاً دولياً، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتكب الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له انتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي توغل فيها.

وتسيّر أنقرة وموسكو دوريات مشتركة في تلك المناطق التي تشهد توتراً عسكرياً.

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