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الشرقية.. شفاء 437 مصاباً بفيروس كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 11404

من بين 2460 حالة تعافٍ سجلتها المملكة اليوم

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، اليوم، 437 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين بجميع المنطقة إلى 11404، حيث سجلت مدينة الدمام اليوم عدد 168 حالة تعاف جديدة، كما سجلت الخبر 128، والجبيل 30، القطيف 63، الظهران 31، بقيق 10، رأس تنورة 1، النعيرية 1، الخفجي 1، حفر الباطن 4.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. شفاء 437 مصاباً بفيروس كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 11404
سبق

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، اليوم، 437 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين بجميع المنطقة إلى 11404، حيث سجلت مدينة الدمام اليوم عدد 168 حالة تعاف جديدة، كما سجلت الخبر 128، والجبيل 30، القطيف 63، الظهران 31، بقيق 10، رأس تنورة 1، النعيرية 1، الخفجي 1، حفر الباطن 4.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
10:15 PM

الشرقية.. شفاء 437 مصاباً بفيروس كورونا يرفع إجمالي المتعافين إلى 11404

من بين 2460 حالة تعافٍ سجلتها المملكة اليوم

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حامد العلي - الدمام
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سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، اليوم، 437 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين بجميع المنطقة إلى 11404، حيث سجلت مدينة الدمام اليوم عدد 168 حالة تعاف جديدة، كما سجلت الخبر 128، والجبيل 30، القطيف 63، الظهران 31، بقيق 10، رأس تنورة 1، النعيرية 1، الخفجي 1، حفر الباطن 4.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.

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