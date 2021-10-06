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شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

عدد من محافظات جازان تشهد حالياً هطولَ أمطار

تشهد عدد من محافظات جازان حالياً هطولَ أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مواقع عدة.

ورصدت عدسة "سبق" رجلَ مرور وقف تحت المطر رغم غزارته، لتنظيم حركة السير والمحافظة على الانسيابية المرورية بالرغم من غزارة الأمطار، إلا أن رجل المرور لم يقف مكتوف اليدَيْن؛ حيث بدأ في تنظيم الحركة بكل حرص وتَفَانٍ في مشهدٍ رائع يجعلنا فخورين به وبأمثاله.

يشار إلى أن الأمطار لا تزال تواصل هطولَها على مواقع متفرِّقة بالمنطقة، في أعقاب تنبيهات الأرصاد التي أوردتْ توقعاتِها بتكون سحب رعدية ممطرة على جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة
سبق

تشهد عدد من محافظات جازان حالياً هطولَ أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مواقع عدة.

ورصدت عدسة "سبق" رجلَ مرور وقف تحت المطر رغم غزارته، لتنظيم حركة السير والمحافظة على الانسيابية المرورية بالرغم من غزارة الأمطار، إلا أن رجل المرور لم يقف مكتوف اليدَيْن؛ حيث بدأ في تنظيم الحركة بكل حرص وتَفَانٍ في مشهدٍ رائع يجعلنا فخورين به وبأمثاله.

يشار إلى أن الأمطار لا تزال تواصل هطولَها على مواقع متفرِّقة بالمنطقة، في أعقاب تنبيهات الأرصاد التي أوردتْ توقعاتِها بتكون سحب رعدية ممطرة على جازان.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
05:38 PM

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

عدد من محافظات جازان تشهد حالياً هطولَ أمطار

A A A
فهد كاملي - جازان
6
3,882

تشهد عدد من محافظات جازان حالياً هطولَ أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مواقع عدة.

ورصدت عدسة "سبق" رجلَ مرور وقف تحت المطر رغم غزارته، لتنظيم حركة السير والمحافظة على الانسيابية المرورية بالرغم من غزارة الأمطار، إلا أن رجل المرور لم يقف مكتوف اليدَيْن؛ حيث بدأ في تنظيم الحركة بكل حرص وتَفَانٍ في مشهدٍ رائع يجعلنا فخورين به وبأمثاله.

يشار إلى أن الأمطار لا تزال تواصل هطولَها على مواقع متفرِّقة بالمنطقة، في أعقاب تنبيهات الأرصاد التي أوردتْ توقعاتِها بتكون سحب رعدية ممطرة على جازان.

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