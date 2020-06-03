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مدير مرور عسير يقلد "القيسي" رتبة "رائد"

قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، مدير شعبة مرور محافظة تثليث متعب بن علي القيسي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر "القيسي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

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مدير مرور عسير يقلد "القيسي" رتبة "رائد"
سبق

قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، مدير شعبة مرور محافظة تثليث متعب بن علي القيسي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر "القيسي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:57 PM

مدير مرور عسير يقلد "القيسي" رتبة "رائد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، مدير شعبة مرور محافظة تثليث متعب بن علي القيسي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر "القيسي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

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