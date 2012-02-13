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"ماكرون" يحذر "بوتين": الحوار الصادق لا يتلاءم مع التصعيد على حدود أوكرانيا

اتفقا على مواصلة بحث التقدم في تنفيذ إعلان مينسك

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة و40 دقيقة من أن حوارًا صادقًا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري على الحدود الأوكرانية، بحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

وبينت الرئاسة أن "ماكرون" و"بوتين" أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك في شرق أوكرانيا وشروط الأمن والاستقرار في أوروبا، وفقاً لـ"يورونيوز".

من جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين، أن الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي ناقشا أزمة أوكرانيا.

ولم يفصح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن مزيد من التفاصيل.

أوكرانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ماكرون" يحذر "بوتين": الحوار الصادق لا يتلاءم مع التصعيد على حدود أوكرانيا
سبق

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة و40 دقيقة من أن حوارًا صادقًا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري على الحدود الأوكرانية، بحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

وبينت الرئاسة أن "ماكرون" و"بوتين" أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك في شرق أوكرانيا وشروط الأمن والاستقرار في أوروبا، وفقاً لـ"يورونيوز".

من جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين، أن الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي ناقشا أزمة أوكرانيا.

ولم يفصح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن مزيد من التفاصيل.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:20 PM

"ماكرون" يحذر "بوتين": الحوار الصادق لا يتلاءم مع التصعيد على حدود أوكرانيا

اتفقا على مواصلة بحث التقدم في تنفيذ إعلان مينسك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة و40 دقيقة من أن حوارًا صادقًا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري على الحدود الأوكرانية، بحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

وبينت الرئاسة أن "ماكرون" و"بوتين" أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول سبل التقدم في تنفيذ اتفاق مينسك في شرق أوكرانيا وشروط الأمن والاستقرار في أوروبا، وفقاً لـ"يورونيوز".

من جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين، أن الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي ناقشا أزمة أوكرانيا.

ولم يفصح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن مزيد من التفاصيل.

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