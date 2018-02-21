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شاب مصاب بمتلازمة داون يبهر زوار محايل بـ 20 لوحة تشكيلية

"آل مصمع" دشَّن المعرض بتنظيم جمعية التربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية

أبهر الشاب عبدالخالق بن محمد عسيري المصاب بـ "متلازمة داون" زوار المقهى التشكيلي بمحايل؛ وذلك بعد إطلاقه معرضه الفني الأول الذي اشتمل على 20 لوحة تشكيلية.

وكان رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع قد دشن مساء أمس معرض الفن التشكيلي الأول لسفير الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية لذوي الإعاقة عبد الخالق، الذي أقامته الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع القائمين على المقهى التشكيلي بمحايل.

وقال عضو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية أحمد مديني إن هذا المعرض الفني فريد من نوعه؛ إذ استطاع إبراز قدرات أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكنه من التعبير عن نفسه من خلال الفنون والرسوم التشكيلية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية إبراهيم الخولي أن تنظيم مثل هذه المعارض يساعد في تغيير توجهات المجتمع، وتحسين الصورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق أداة للتواصل بين المعاق والمجتمع، والتعريف بقدراتهم ومواهبهم الخارقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاب مصاب بمتلازمة داون يبهر زوار محايل بـ 20 لوحة تشكيلية
سبق

أبهر الشاب عبدالخالق بن محمد عسيري المصاب بـ "متلازمة داون" زوار المقهى التشكيلي بمحايل؛ وذلك بعد إطلاقه معرضه الفني الأول الذي اشتمل على 20 لوحة تشكيلية.

وكان رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع قد دشن مساء أمس معرض الفن التشكيلي الأول لسفير الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية لذوي الإعاقة عبد الخالق، الذي أقامته الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع القائمين على المقهى التشكيلي بمحايل.

وقال عضو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية أحمد مديني إن هذا المعرض الفني فريد من نوعه؛ إذ استطاع إبراز قدرات أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكنه من التعبير عن نفسه من خلال الفنون والرسوم التشكيلية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية إبراهيم الخولي أن تنظيم مثل هذه المعارض يساعد في تغيير توجهات المجتمع، وتحسين الصورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق أداة للتواصل بين المعاق والمجتمع، والتعريف بقدراتهم ومواهبهم الخارقة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:04 AM

شاب مصاب بمتلازمة داون يبهر زوار محايل بـ 20 لوحة تشكيلية

"آل مصمع" دشَّن المعرض بتنظيم جمعية التربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية

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محمد طيران - محايل عسير
5
14,588

أبهر الشاب عبدالخالق بن محمد عسيري المصاب بـ "متلازمة داون" زوار المقهى التشكيلي بمحايل؛ وذلك بعد إطلاقه معرضه الفني الأول الذي اشتمل على 20 لوحة تشكيلية.

وكان رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع قد دشن مساء أمس معرض الفن التشكيلي الأول لسفير الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية لذوي الإعاقة عبد الخالق، الذي أقامته الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع القائمين على المقهى التشكيلي بمحايل.

وقال عضو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية أحمد مديني إن هذا المعرض الفني فريد من نوعه؛ إذ استطاع إبراز قدرات أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكنه من التعبير عن نفسه من خلال الفنون والرسوم التشكيلية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية إبراهيم الخولي أن تنظيم مثل هذه المعارض يساعد في تغيير توجهات المجتمع، وتحسين الصورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق أداة للتواصل بين المعاق والمجتمع، والتعريف بقدراتهم ومواهبهم الخارقة.

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