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الجزائر.. 8 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: إجمالي الوفيات بالبلاد ارتفع إلى 515 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت، أن إجمالي الوفيات بكورونا ارتفع إلى 515 حالة، وأن مجموع الإصابات وصل إلى 6067 حالة موزعة عبر كل مدن الجزائر.

ووفق روسيا اليوم أشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 2841.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الثلاثاء تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوماً أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الخميس.

يذكر أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير لمجابهة جائحة كورونا، منها فرض حظر تجوال جزئي بمدن البلاد، مع تعليق العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والرياضية، قبل أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات منذ نحو 10 أيام.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر.. 8 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت، أن إجمالي الوفيات بكورونا ارتفع إلى 515 حالة، وأن مجموع الإصابات وصل إلى 6067 حالة موزعة عبر كل مدن الجزائر.

ووفق روسيا اليوم أشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 2841.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الثلاثاء تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوماً أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الخميس.

يذكر أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير لمجابهة جائحة كورونا، منها فرض حظر تجوال جزئي بمدن البلاد، مع تعليق العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والرياضية، قبل أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات منذ نحو 10 أيام.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:44 PM

الجزائر.. 8 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: إجمالي الوفيات بالبلاد ارتفع إلى 515 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت، أن إجمالي الوفيات بكورونا ارتفع إلى 515 حالة، وأن مجموع الإصابات وصل إلى 6067 حالة موزعة عبر كل مدن الجزائر.

ووفق روسيا اليوم أشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 2841.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الثلاثاء تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوماً أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الخميس.

يذكر أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير لمجابهة جائحة كورونا، منها فرض حظر تجوال جزئي بمدن البلاد، مع تعليق العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والرياضية، قبل أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات منذ نحو 10 أيام.

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