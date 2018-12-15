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الاعتداء على طبيب بالضرب المبرح من مراجعين في مستشفى بالرياض

القبض على أحد الجناة وفتح تحقيق بالحادثة

تعرّض طبيب من جنسية عربية للاعتداء والضرب المبرح من قبل أحد المراجعين، حيث أفادت مصادر بأن الجاني حضر مع أسرته لأحد المستشفيات الأهلية بغرب العاصمة الرياض، مصطحبين معهم طفلهم الذي يعتقد أنه قد شرب مادة كيميائية، وتعامل قسم الطوارئ مع الطفل حسب ما تقتضيه الحالة.

وأضاف المصدر: "بعد استدعاء أخصائي الأطفال، لاحظ الدكتور وجود ذوي الطفل داخل قسم الطوارئ، وطلب منهم الخروج للتعامل مع الحالة، وتقديم العلاج اللازم".

وتابع المصدر: "ذوو الطفل تهجّموا على الطبيب، وشتموه وضربوه، ما أدى لإصابات في جسده، معترضين على طلب الدكتور خروجهم من قسم الطوارئ، مما استدعى إبلاغ الجهات الأمنية، التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحدهم، وفرّ بقية الجناة".

وجرى نقل الدكتور لمستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل الجناة لمركز شرطة "العريجاء"، حيث تم فتح ملف تحقيق بالقضية؛ لكشف ملابسات الاعتداء على الطبيب.

الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاعتداء على طبيب بالضرب المبرح من مراجعين في مستشفى بالرياض
سبق

تعرّض طبيب من جنسية عربية للاعتداء والضرب المبرح من قبل أحد المراجعين، حيث أفادت مصادر بأن الجاني حضر مع أسرته لأحد المستشفيات الأهلية بغرب العاصمة الرياض، مصطحبين معهم طفلهم الذي يعتقد أنه قد شرب مادة كيميائية، وتعامل قسم الطوارئ مع الطفل حسب ما تقتضيه الحالة.

وأضاف المصدر: "بعد استدعاء أخصائي الأطفال، لاحظ الدكتور وجود ذوي الطفل داخل قسم الطوارئ، وطلب منهم الخروج للتعامل مع الحالة، وتقديم العلاج اللازم".

وتابع المصدر: "ذوو الطفل تهجّموا على الطبيب، وشتموه وضربوه، ما أدى لإصابات في جسده، معترضين على طلب الدكتور خروجهم من قسم الطوارئ، مما استدعى إبلاغ الجهات الأمنية، التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحدهم، وفرّ بقية الجناة".

وجرى نقل الدكتور لمستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل الجناة لمركز شرطة "العريجاء"، حيث تم فتح ملف تحقيق بالقضية؛ لكشف ملابسات الاعتداء على الطبيب.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
05:06 PM

الاعتداء على طبيب بالضرب المبرح من مراجعين في مستشفى بالرياض

القبض على أحد الجناة وفتح تحقيق بالحادثة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
27
20,755

تعرّض طبيب من جنسية عربية للاعتداء والضرب المبرح من قبل أحد المراجعين، حيث أفادت مصادر بأن الجاني حضر مع أسرته لأحد المستشفيات الأهلية بغرب العاصمة الرياض، مصطحبين معهم طفلهم الذي يعتقد أنه قد شرب مادة كيميائية، وتعامل قسم الطوارئ مع الطفل حسب ما تقتضيه الحالة.

وأضاف المصدر: "بعد استدعاء أخصائي الأطفال، لاحظ الدكتور وجود ذوي الطفل داخل قسم الطوارئ، وطلب منهم الخروج للتعامل مع الحالة، وتقديم العلاج اللازم".

وتابع المصدر: "ذوو الطفل تهجّموا على الطبيب، وشتموه وضربوه، ما أدى لإصابات في جسده، معترضين على طلب الدكتور خروجهم من قسم الطوارئ، مما استدعى إبلاغ الجهات الأمنية، التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحدهم، وفرّ بقية الجناة".

وجرى نقل الدكتور لمستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل الجناة لمركز شرطة "العريجاء"، حيث تم فتح ملف تحقيق بالقضية؛ لكشف ملابسات الاعتداء على الطبيب.

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