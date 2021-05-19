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سلطنة عُمان: 696 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حصيلة المتعافين تصل إلى 192198 حالة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207805 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2228 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 659 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 192198 حالة.

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سلطنة عُمان: 696 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207805 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2228 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 659 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 192198 حالة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:58 PM

سلطنة عُمان: 696 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حصيلة المتعافين تصل إلى 192198 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207805 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2228 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 659 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 192198 حالة.

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