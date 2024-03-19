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"بن حميد": الأوبئة تظهر ثم تعبر وتحل ثم ترحل.. فأبشروا واستبشروا

قال: مَن أكثَرَ الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره أورَثه رجوعًا إليه في قلبه

نشر حساب شؤون الحرمين على "تويتر"، صباح اليوم، تغريدة مقتبسة من كلمات لفضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد قال فيها: الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل؛ فأبشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلّقوا بربكم، وخذوا بأسباب الوقاية، والتزموا بالتعليمات والتوجيهات، ومَن أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره؛ أورثه رجوعًا إليه في قلبه؛ فيبقى إلى الله مَفزَعُه وإلى ربه ملاذه.

وفي وقت سابق من مساء أمس، غرّد الحساب بكلمات لفضيلة الشيخ/ صلاح بن محمد البدير، التي قال فيها: الْتجئوا إلى الله، واطلبوا الحماية والوقاية منه، وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة؛ فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

رئاسة شؤون الحرمين فضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن حميد": الأوبئة تظهر ثم تعبر وتحل ثم ترحل.. فأبشروا واستبشروا
سبق

نشر حساب شؤون الحرمين على "تويتر"، صباح اليوم، تغريدة مقتبسة من كلمات لفضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد قال فيها: الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل؛ فأبشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلّقوا بربكم، وخذوا بأسباب الوقاية، والتزموا بالتعليمات والتوجيهات، ومَن أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره؛ أورثه رجوعًا إليه في قلبه؛ فيبقى إلى الله مَفزَعُه وإلى ربه ملاذه.

وفي وقت سابق من مساء أمس، غرّد الحساب بكلمات لفضيلة الشيخ/ صلاح بن محمد البدير، التي قال فيها: الْتجئوا إلى الله، واطلبوا الحماية والوقاية منه، وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة؛ فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:13 AM

"بن حميد": الأوبئة تظهر ثم تعبر وتحل ثم ترحل.. فأبشروا واستبشروا

قال: مَن أكثَرَ الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره أورَثه رجوعًا إليه في قلبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر حساب شؤون الحرمين على "تويتر"، صباح اليوم، تغريدة مقتبسة من كلمات لفضيلة الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد قال فيها: الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر، وتحل ثم ترحل؛ فأبشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلّقوا بربكم، وخذوا بأسباب الوقاية، والتزموا بالتعليمات والتوجيهات، ومَن أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره؛ أورثه رجوعًا إليه في قلبه؛ فيبقى إلى الله مَفزَعُه وإلى ربه ملاذه.

وفي وقت سابق من مساء أمس، غرّد الحساب بكلمات لفضيلة الشيخ/ صلاح بن محمد البدير، التي قال فيها: الْتجئوا إلى الله، واطلبوا الحماية والوقاية منه، وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة؛ فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

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