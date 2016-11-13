النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طالبة طب سعودية تحقق المركز الأول في معرض "اينا للمخترعين" بألمانيا

قدمت شكرها للقيادة على دعم وتمكين المرأة وتحفيزها وفقًا لرؤية 2030

حققت طالبة طب الامتياز في تخصص الطب والجراحة "غادة بنت عبدالله القحطاني"، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في معرض "اينا العالمي" للاختراعات، والذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي في مدينة نورنبرغ بألمانيا عن اختراعها "عقد الحياة" بمشاركة ٨٠٠ مخترع من جميع دول العالم.

وقالت الطالبة غادة القحطاني إن اختراعها "عقد الحياة" عبارة عن "جهاز صغير يساعد مرضى الانسداد الرئوي المزمن في استخدامه والتنفس به بكل خفة ويسر؛ مما يُسهم في ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية دون أي إعاقة أو صعوبات، والتي كانت تواجههم سابقًا عند الحاجة إلى أسطوانات الأكسجين خارج المنزل، بالإضافة إلى قياس العلامات الحيوية المعروفة، وهي نسبة الأكسجين بالدم ومعدل نبضات القلب والحرارة".

وبيّنت "القحطاني" أنه ولأهمية اختراعها فقد حصل منذ انطلاقته وخلال سنة واحدة على أربع ميداليات في أربع مشاركات دولية بمعارض ومسابقات عدة، وهي: معرض بولندا للمخترعين، ومعرض سيؤول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية، ومعرض أرخميدس في روسيا، وأخيرًا معرض اينا في ألمانيا، وتم تسجيله كبراءة اختراع في كوريا والخليج.

الطالبة غادة تلقت دعوة من منظمة الاتحاد الدولي للمخترعين (ايفا) لتكريمها في حفل خاص يُقام الشهر المقبل في مدينة جنيف في فرنسا، معربة عن أمنيتها بأن تكون قد قدمت شيئًا يسيرًا لبلادها التي ترعى الموهوبين والمخترعين والمبتكرين.

وقدمت "غادة" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على دعم وتمكين المرأة لتأخذ حقها في المجتمع السعودي، ولتكون منافسة ومتميزة لترتقي باسمها واسم وطنها عاليًا في مجمع المحافل العلمية والعملية، وما هذه الإنجازات لولا دعمهم وتحفيزهم للمرأة السعودية وفقًا لروية 2030.

يُشار إلى أن الطالبة غادة القحطاني شاركت في معرض البحرين الدولي للدفاع بجهاز جديد يفيد المرضى المصابين بالنزيف، ويُسهم في وقف النزيف، وعرضت سبع جهات تبني الفكرة، منها عرض المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، والجهاز مسجل كبراءة اختراع في ألمانيا وأمريكا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طالبة طب سعودية تحقق المركز الأول في معرض "اينا للمخترعين" بألمانيا
سبق

حققت طالبة طب الامتياز في تخصص الطب والجراحة "غادة بنت عبدالله القحطاني"، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في معرض "اينا العالمي" للاختراعات، والذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي في مدينة نورنبرغ بألمانيا عن اختراعها "عقد الحياة" بمشاركة ٨٠٠ مخترع من جميع دول العالم.

وقالت الطالبة غادة القحطاني إن اختراعها "عقد الحياة" عبارة عن "جهاز صغير يساعد مرضى الانسداد الرئوي المزمن في استخدامه والتنفس به بكل خفة ويسر؛ مما يُسهم في ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية دون أي إعاقة أو صعوبات، والتي كانت تواجههم سابقًا عند الحاجة إلى أسطوانات الأكسجين خارج المنزل، بالإضافة إلى قياس العلامات الحيوية المعروفة، وهي نسبة الأكسجين بالدم ومعدل نبضات القلب والحرارة".

وبيّنت "القحطاني" أنه ولأهمية اختراعها فقد حصل منذ انطلاقته وخلال سنة واحدة على أربع ميداليات في أربع مشاركات دولية بمعارض ومسابقات عدة، وهي: معرض بولندا للمخترعين، ومعرض سيؤول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية، ومعرض أرخميدس في روسيا، وأخيرًا معرض اينا في ألمانيا، وتم تسجيله كبراءة اختراع في كوريا والخليج.

الطالبة غادة تلقت دعوة من منظمة الاتحاد الدولي للمخترعين (ايفا) لتكريمها في حفل خاص يُقام الشهر المقبل في مدينة جنيف في فرنسا، معربة عن أمنيتها بأن تكون قد قدمت شيئًا يسيرًا لبلادها التي ترعى الموهوبين والمخترعين والمبتكرين.

وقدمت "غادة" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على دعم وتمكين المرأة لتأخذ حقها في المجتمع السعودي، ولتكون منافسة ومتميزة لترتقي باسمها واسم وطنها عاليًا في مجمع المحافل العلمية والعملية، وما هذه الإنجازات لولا دعمهم وتحفيزهم للمرأة السعودية وفقًا لروية 2030.

يُشار إلى أن الطالبة غادة القحطاني شاركت في معرض البحرين الدولي للدفاع بجهاز جديد يفيد المرضى المصابين بالنزيف، ويُسهم في وقف النزيف، وعرضت سبع جهات تبني الفكرة، منها عرض المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، والجهاز مسجل كبراءة اختراع في ألمانيا وأمريكا.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:15 PM

طالبة طب سعودية تحقق المركز الأول في معرض "اينا للمخترعين" بألمانيا

قدمت شكرها للقيادة على دعم وتمكين المرأة وتحفيزها وفقًا لرؤية 2030

A A A
حامد العلي - الدمام
7
7,463

حققت طالبة طب الامتياز في تخصص الطب والجراحة "غادة بنت عبدالله القحطاني"، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في معرض "اينا العالمي" للاختراعات، والذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي في مدينة نورنبرغ بألمانيا عن اختراعها "عقد الحياة" بمشاركة ٨٠٠ مخترع من جميع دول العالم.

وقالت الطالبة غادة القحطاني إن اختراعها "عقد الحياة" عبارة عن "جهاز صغير يساعد مرضى الانسداد الرئوي المزمن في استخدامه والتنفس به بكل خفة ويسر؛ مما يُسهم في ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية دون أي إعاقة أو صعوبات، والتي كانت تواجههم سابقًا عند الحاجة إلى أسطوانات الأكسجين خارج المنزل، بالإضافة إلى قياس العلامات الحيوية المعروفة، وهي نسبة الأكسجين بالدم ومعدل نبضات القلب والحرارة".

وبيّنت "القحطاني" أنه ولأهمية اختراعها فقد حصل منذ انطلاقته وخلال سنة واحدة على أربع ميداليات في أربع مشاركات دولية بمعارض ومسابقات عدة، وهي: معرض بولندا للمخترعين، ومعرض سيؤول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية، ومعرض أرخميدس في روسيا، وأخيرًا معرض اينا في ألمانيا، وتم تسجيله كبراءة اختراع في كوريا والخليج.

الطالبة غادة تلقت دعوة من منظمة الاتحاد الدولي للمخترعين (ايفا) لتكريمها في حفل خاص يُقام الشهر المقبل في مدينة جنيف في فرنسا، معربة عن أمنيتها بأن تكون قد قدمت شيئًا يسيرًا لبلادها التي ترعى الموهوبين والمخترعين والمبتكرين.

وقدمت "غادة" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على دعم وتمكين المرأة لتأخذ حقها في المجتمع السعودي، ولتكون منافسة ومتميزة لترتقي باسمها واسم وطنها عاليًا في مجمع المحافل العلمية والعملية، وما هذه الإنجازات لولا دعمهم وتحفيزهم للمرأة السعودية وفقًا لروية 2030.

يُشار إلى أن الطالبة غادة القحطاني شاركت في معرض البحرين الدولي للدفاع بجهاز جديد يفيد المرضى المصابين بالنزيف، ويُسهم في وقف النزيف، وعرضت سبع جهات تبني الفكرة، منها عرض المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، والجهاز مسجل كبراءة اختراع في ألمانيا وأمريكا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,222
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,587
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,880

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة