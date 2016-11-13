طالبة طب سعودية تحقق المركز الأول في معرض "اينا للمخترعين" بألمانيا

قدمت شكرها للقيادة على دعم وتمكين المرأة وتحفيزها وفقًا لرؤية 2030

حققت طالبة طب الامتياز في تخصص الطب والجراحة "غادة بنت عبدالله القحطاني"، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في معرض "اينا العالمي" للاختراعات، والذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي في مدينة نورنبرغ بألمانيا عن اختراعها "عقد الحياة" بمشاركة ٨٠٠ مخترع من جميع دول العالم.

وقالت الطالبة غادة القحطاني إن اختراعها "عقد الحياة" عبارة عن "جهاز صغير يساعد مرضى الانسداد الرئوي المزمن في استخدامه والتنفس به بكل خفة ويسر؛ مما يُسهم في ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية دون أي إعاقة أو صعوبات، والتي كانت تواجههم سابقًا عند الحاجة إلى أسطوانات الأكسجين خارج المنزل، بالإضافة إلى قياس العلامات الحيوية المعروفة، وهي نسبة الأكسجين بالدم ومعدل نبضات القلب والحرارة".

وبيّنت "القحطاني" أنه ولأهمية اختراعها فقد حصل منذ انطلاقته وخلال سنة واحدة على أربع ميداليات في أربع مشاركات دولية بمعارض ومسابقات عدة، وهي: معرض بولندا للمخترعين، ومعرض سيؤول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية، ومعرض أرخميدس في روسيا، وأخيرًا معرض اينا في ألمانيا، وتم تسجيله كبراءة اختراع في كوريا والخليج.

الطالبة غادة تلقت دعوة من منظمة الاتحاد الدولي للمخترعين (ايفا) لتكريمها في حفل خاص يُقام الشهر المقبل في مدينة جنيف في فرنسا، معربة عن أمنيتها بأن تكون قد قدمت شيئًا يسيرًا لبلادها التي ترعى الموهوبين والمخترعين والمبتكرين.

وقدمت "غادة" شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على دعم وتمكين المرأة لتأخذ حقها في المجتمع السعودي، ولتكون منافسة ومتميزة لترتقي باسمها واسم وطنها عاليًا في مجمع المحافل العلمية والعملية، وما هذه الإنجازات لولا دعمهم وتحفيزهم للمرأة السعودية وفقًا لروية 2030.

يُشار إلى أن الطالبة غادة القحطاني شاركت في معرض البحرين الدولي للدفاع بجهاز جديد يفيد المرضى المصابين بالنزيف، ويُسهم في وقف النزيف، وعرضت سبع جهات تبني الفكرة، منها عرض المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، والجهاز مسجل كبراءة اختراع في ألمانيا وأمريكا.