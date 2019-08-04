"أبوزاهرة": ذروة "البرشاويات" تتساقط على السعودية ثاني أيام العيد

للمشاهدة يجب أن يكون الرصد من بعد منتصف الليل بمراقبة الأفق الشرقي

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن شهب البرشاويات ستصل ذروة تساقطها هذا العام بسماء السعودية والمنطقة العربية من منتصف ليل الإثنين 11 ذي الحجة (12 أغسطس 2019) ثاني أيام عيد الأضحى حسب تقويم أم القرى وخلال الساعات قبل شروق شمس الثلاثاء.

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن شهب البرشاويات تعتبر واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية، ففي المتوسط تنتج ما قد يصل إلى 60 شهاباً بالساعة وهي مشهورة بإنتاج عدد من الشهب البراقة ولكن من غير المعروف العدد الفعلي الذي سيتم رصده هذه السنة، فالشهب مشهورة بعدم إمكانية التنبؤ بها.

وأشار "أبوزاهرة" أنه وبشكل عام فإن معظم زخات الشهب السنوية تصل أعلى معدلاتها عندما تعبر الأرض خلال البقايا النيزكية من المذنبات والكويكبات، ومع قيام تلك القطع الصغيرة بحجم الحصى بالاصطدام بأعلى الغلاف الجوي حول الأرض بسرعة عالية فهي تحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر في صورة شهب ومن ضمنها شهب البرشاويات، وفي حال عبرت الأرض خلال تجمع نيزكي كثيف فسوف يرصد عدد مرتفع من الشهب (انهمار شهبي) ولكن من غير المعروف إن كان سيحدث هذا العام.

وتابع: يأخذ الضوء المرئي الناتج عن الشهب ألواناً مختلفة اعتماداً على التركيب الكيميائي للنيزك وسرعة حركته عبر الغلاف الجوي، فاللون البرتقالي الأصفر يشير إلى (الصوديوم)، والأصفر (الحديد) والأزرق والأخضر (المغنيسيوم) والبنفسجي (الكالسيوم) والأحمر (النيتروجين والأكسجين الجوي).

وفي حال تمكن أحد النيازك من الوصول إلى سطح الأرض عندها يسمى حجر نيزكي ولكن القليل جداً من الشهب تصبح أحجار نيزكيه بسبب طبيعة الحطام الناتج عن المذنبات، لذلك فإن معظم الأحجار النيزكية مصدرها الكويكبات.

ولفت "أبوزاهرة" إلى أن البرشاويات تنشط خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس، وفي هذه السنة 2019 القمر سيكون في طور الأحدب المتزايد قبل أيام من وقوعه في طور البدر المكتمل، ما يعني أنه سوف يتسبب في طمس معظم الشهب الخافتة هذه السنة، ولكن في المجمل البرشاويات شهب ساطعة جداً وعددها كبير، لذلك فإن العرض يحتمل أن يبقى جيداً.

ولأفضل مشاهدة أكد أنه يجب أن يكون الرصد من بعد منتصف الليل بمراقبة الأفق الشرقي من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن وليس من البيت، حيث ستكون نقطة انطلاق الشهب ظاهرياً أمام مجموعة نجوم برشاوش وهو سبب تسميتها بالبرشاويات، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء علما بأنه ليس هناك علاقة مباشرة بين شهب البرشاويات ونجوم برشاوش، فهو مجرد انتظام في السماء من منظورنا على الأرض.

من ناحية أخرى، يجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب بعد وصوله موقع الرصد، وتحتاج عين الإنسان إلى حوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب.

يذكر أنه بتحديد سرعة واتجاه الشهب يمكن معرفة مسارها عبر النظام الشمسي والجسم المسؤول عن إنتاجها، وفي حالة شهب البرشاويات فإن مصدرها البقايا الغبارية المتناثرة على طول مدار المذنب "سويفت توتال" الذي كان آخر مرة في أقرب نقطة من الشمس في ديسمبر 1992 وسوف يكون اقترابه التالي في يوليو 2126.