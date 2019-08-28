حقوق الإنسان: أيّ فعل يمسّ جسد المرأة أو يخدش حياءها .. تحرُّش هذه عقوبته

قالت: أيّ قول أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة بوسائل التواصل "جريمة"

حذرت هيئة حقوق الإنسان من أن أيّ قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة، يمسّ جسدها أو عرضها، أو يخدش حياءها، بأيّ وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، سيعد جريمة تحرُّش.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في "تويتر"، أن عقوبة هذه الجريمة ستصل إلى السجن سنتين، وغرامة مائة ألف ريال.

وتواصل هيئة حقوق الانسان استعراض نظام مكافحة جريمة التحرُّش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 1439/9/16هـ، بهدف مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، المكفولة بأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

وأوضحت الهيئة أن النظام عرَّف التحرُّش، بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أيّ شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأيّ وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأضافت، أن مرتكب جريمة التحرُّش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأيّ عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.