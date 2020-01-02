أدنى درجات حرارة في المملكة اليوم.. 5 مدن على القائمة

سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم الخميس بـ4 درجات مئوية.
ووفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للأرصاد، فقد جاءت القريات وتبوك بعد طريف، بـ5 درجات، ثم عرعر والعلا بـ6 درجات مئوية.
سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم الخميس بـ4 درجات مئوية.
ووفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للأرصاد، فقد جاءت القريات وتبوك بعد طريف، بـ5 درجات، ثم عرعر والعلا بـ6 درجات مئوية.طريف حالة الطقس أدنى درجة حرارة الأرصاد
سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم الخميس بـ4 درجات مئوية.
ووفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للأرصاد، فقد جاءت القريات وتبوك بعد طريف، بـ5 درجات، ثم عرعر والعلا بـ6 درجات مئوية.
سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم الخميس بـ4 درجات مئوية.
ووفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للأرصاد، فقد جاءت القريات وتبوك بعد طريف، بـ5 درجات، ثم عرعر والعلا بـ6 درجات مئوية.