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"الوطني للأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
11:19 AM

"الوطني للأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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