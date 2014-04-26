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"الصحة": نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

قالت الصحة إنها لاتزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة وتعافي(1047) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة، منها (1290) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (413174) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


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"الصحة": نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح
سبق

قالت الصحة إنها لاتزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة وتعافي(1047) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة، منها (1290) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (413174) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:09 PM

"الصحة": نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,673

قالت الصحة إنها لاتزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة وتعافي(1047) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة، منها (1290) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (413174) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


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