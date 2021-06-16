النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا.. دعوات جمهورية لإقالة فاوتشي من منصبه

يجب أن نحمّله المسؤولية وعلينا أن نحاسب الصين

طالَبَ السيناتور الجمهوري تيد كروز وعضو الكونجرس الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بإقالة مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من منصبه.

وقادت "غرين" أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، دعت فيه إلى إقالة فاوتشي من منصبه.

وقالت: "الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم من قِبَل الشعب الأمريكي يجب ألا يحكموا بلادنا أبدًا، ويجب ألا يتحكموا في حياتنا"، مضيفة: "يجب أن نحمّله المسؤولية، وعلينا أن نحاسب الصين، وعليهم أن يدفعوا تعويضات"؛ وفق "روسيا اليوم".

ودعت إلى الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفاوتشي، و"نشر الحقيقة"، و"عدم التفرقة بين الناس سياسيًّا بسبب فيروس".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا.. دعوات جمهورية لإقالة فاوتشي من منصبه
سبق

طالَبَ السيناتور الجمهوري تيد كروز وعضو الكونجرس الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بإقالة مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من منصبه.

وقادت "غرين" أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، دعت فيه إلى إقالة فاوتشي من منصبه.

وقالت: "الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم من قِبَل الشعب الأمريكي يجب ألا يحكموا بلادنا أبدًا، ويجب ألا يتحكموا في حياتنا"، مضيفة: "يجب أن نحمّله المسؤولية، وعلينا أن نحاسب الصين، وعليهم أن يدفعوا تعويضات"؛ وفق "روسيا اليوم".

ودعت إلى الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفاوتشي، و"نشر الحقيقة"، و"عدم التفرقة بين الناس سياسيًّا بسبب فيروس".

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
08:57 AM

أمريكا.. دعوات جمهورية لإقالة فاوتشي من منصبه

يجب أن نحمّله المسؤولية وعلينا أن نحاسب الصين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,422

طالَبَ السيناتور الجمهوري تيد كروز وعضو الكونجرس الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بإقالة مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من منصبه.

وقادت "غرين" أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، دعت فيه إلى إقالة فاوتشي من منصبه.

وقالت: "الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم من قِبَل الشعب الأمريكي يجب ألا يحكموا بلادنا أبدًا، ويجب ألا يتحكموا في حياتنا"، مضيفة: "يجب أن نحمّله المسؤولية، وعلينا أن نحاسب الصين، وعليهم أن يدفعوا تعويضات"؛ وفق "روسيا اليوم".

ودعت إلى الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفاوتشي، و"نشر الحقيقة"، و"عدم التفرقة بين الناس سياسيًّا بسبب فيروس".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,601
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,102
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,205
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,808

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة