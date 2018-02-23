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"911" يضع بين يديك "جهات الأمن الطارئة".. هنا "سعوديات بغرف العمليات"

يسهّل عملية التنسيق بين الجهات ذات الصلة.. وخدمة التعريف به تقدم بجناحه بالجنادرية

تصوير: ماجد البقمي

يقدم جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" خدماته لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32؛ حيث يقدم شرحاً عن الخدمة التي دشنت سابقاً في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، وينتظر أن تدشن في العاصمة الرياض خلال الفترة القريبة​ القادمة بإذن الله.


ويمكن من خلال الاتصال بـ"911" الحصول على خدمة أكثر من قطاع؛ حيث يضم جميع الأجهزة الأمنية المعنية بالحالات الطارئة، مثل الدوريات الأمنية أو المرور وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر ويسهّل من عملية التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ويمنع الازدواجية أو تنازع الاختصاص.


ويبرز الجناح الجانب التقني الذي يميزه، مثل كاميرا البث المباشر المتنقلة، والمتخصصة بنقل أي حدث بالميدان إلى مركز العمليات مباشرة عبر شبكة "الماي فون" الخاصة بوزارة الداخلية، الذي نفذته وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، إضافة إلى شاشة عرض دائرية خاصة بالمركز، يُعرض بها بث مباشر لمختلف مناطق السعودية، وشاشة عرض بواجهة المعرض من الخارج لعرض الأفلام التعريفية بمركز العمليات "٩١١".


ويقدم الجناح نبذة مكتوبة عن مركز العمليات وأهدافه، تليها شاشات عرض داخلية، تعرض فيلمًا قديمًا عن مركز القيادة والسيطرة القديم، وأخرى للمركز الحديث، مع نظارتَيْ عرض 3D تتيحان للزائر التجول بمركز عمليات "٩١١" بمنطقة مكة المكرمة، ثم ٦ شاشات لعرض مختلف مناطق السعودية.


إلى ذلك تم تخصيص منطقة لألعاب الأطفال، يتم فيها تعريف الأطفال بالرقم "٩١١" وفوائده، ويقوم عليها بعض موظفات القسم النسائي بالمركز الوطني للعمليات الأمنية، اللاتي أصبحن شريكات بغرف العمليات، بما في ذلك المشاريع القادمة بالمناطق، وأُولاها منطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"911" يضع بين يديك "جهات الأمن الطارئة".. هنا "سعوديات بغرف العمليات"
سبق

تصوير: ماجد البقمي

يقدم جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" خدماته لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32؛ حيث يقدم شرحاً عن الخدمة التي دشنت سابقاً في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، وينتظر أن تدشن في العاصمة الرياض خلال الفترة القريبة​ القادمة بإذن الله.


ويمكن من خلال الاتصال بـ"911" الحصول على خدمة أكثر من قطاع؛ حيث يضم جميع الأجهزة الأمنية المعنية بالحالات الطارئة، مثل الدوريات الأمنية أو المرور وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر ويسهّل من عملية التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ويمنع الازدواجية أو تنازع الاختصاص.


ويبرز الجناح الجانب التقني الذي يميزه، مثل كاميرا البث المباشر المتنقلة، والمتخصصة بنقل أي حدث بالميدان إلى مركز العمليات مباشرة عبر شبكة "الماي فون" الخاصة بوزارة الداخلية، الذي نفذته وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، إضافة إلى شاشة عرض دائرية خاصة بالمركز، يُعرض بها بث مباشر لمختلف مناطق السعودية، وشاشة عرض بواجهة المعرض من الخارج لعرض الأفلام التعريفية بمركز العمليات "٩١١".


ويقدم الجناح نبذة مكتوبة عن مركز العمليات وأهدافه، تليها شاشات عرض داخلية، تعرض فيلمًا قديمًا عن مركز القيادة والسيطرة القديم، وأخرى للمركز الحديث، مع نظارتَيْ عرض 3D تتيحان للزائر التجول بمركز عمليات "٩١١" بمنطقة مكة المكرمة، ثم ٦ شاشات لعرض مختلف مناطق السعودية.


إلى ذلك تم تخصيص منطقة لألعاب الأطفال، يتم فيها تعريف الأطفال بالرقم "٩١١" وفوائده، ويقوم عليها بعض موظفات القسم النسائي بالمركز الوطني للعمليات الأمنية، اللاتي أصبحن شريكات بغرف العمليات، بما في ذلك المشاريع القادمة بالمناطق، وأُولاها منطقة الرياض.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
07:25 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:46 AM

"911" يضع بين يديك "جهات الأمن الطارئة".. هنا "سعوديات بغرف العمليات"

يسهّل عملية التنسيق بين الجهات ذات الصلة.. وخدمة التعريف به تقدم بجناحه بالجنادرية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
15
18,225

تصوير: ماجد البقمي

يقدم جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" خدماته لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32؛ حيث يقدم شرحاً عن الخدمة التي دشنت سابقاً في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، وينتظر أن تدشن في العاصمة الرياض خلال الفترة القريبة​ القادمة بإذن الله.


ويمكن من خلال الاتصال بـ"911" الحصول على خدمة أكثر من قطاع؛ حيث يضم جميع الأجهزة الأمنية المعنية بالحالات الطارئة، مثل الدوريات الأمنية أو المرور وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر ويسهّل من عملية التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ويمنع الازدواجية أو تنازع الاختصاص.


ويبرز الجناح الجانب التقني الذي يميزه، مثل كاميرا البث المباشر المتنقلة، والمتخصصة بنقل أي حدث بالميدان إلى مركز العمليات مباشرة عبر شبكة "الماي فون" الخاصة بوزارة الداخلية، الذي نفذته وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، إضافة إلى شاشة عرض دائرية خاصة بالمركز، يُعرض بها بث مباشر لمختلف مناطق السعودية، وشاشة عرض بواجهة المعرض من الخارج لعرض الأفلام التعريفية بمركز العمليات "٩١١".


ويقدم الجناح نبذة مكتوبة عن مركز العمليات وأهدافه، تليها شاشات عرض داخلية، تعرض فيلمًا قديمًا عن مركز القيادة والسيطرة القديم، وأخرى للمركز الحديث، مع نظارتَيْ عرض 3D تتيحان للزائر التجول بمركز عمليات "٩١١" بمنطقة مكة المكرمة، ثم ٦ شاشات لعرض مختلف مناطق السعودية.


إلى ذلك تم تخصيص منطقة لألعاب الأطفال، يتم فيها تعريف الأطفال بالرقم "٩١١" وفوائده، ويقوم عليها بعض موظفات القسم النسائي بالمركز الوطني للعمليات الأمنية، اللاتي أصبحن شريكات بغرف العمليات، بما في ذلك المشاريع القادمة بالمناطق، وأُولاها منطقة الرياض.

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