مؤتمر جامعة أم القرى يواصل مناقشاته في جلسته العلمية الرابعة

23 ورقة تناقش الدور الإصلاحي وقواعد العمل الخيري

واصل مؤتمر جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، تحت عنوان "العمل الخيري الدولي"، الأربعاء؛ مناقشاته العلمية، بعقد الجلسة العلمية الرابعة، برئاسة عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الأستاذ الدكتور سعد الشثري.



يأتي ذلك ضمن محور "القواعد الأصولية والفقهية المنظمة للعمل الخيري"، ونوقشت خمس أوراق علمية.



ويعقد المؤتمر، تحت شعار "مقاصده وقواعده وتطبيقاته"، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري.



وتحدث عيسى القدومي حول "القواعد الأصولية والفقهية المنظمة للعمل الخيري وتطبيقاتها المعاصرة"، وتناولت الدكتورة وضحى القحطاني موضوع "القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل العمل الخيري"، فيما عرض الدكتور بن عُمر لخصاصي، ورقة بعنوان "أثر القواعد الأصولية في النهوض بالعمل الخيري وتوسيع مجالاته".



كما تحدثت الدكتورة سمر الشرقاوي، عن "قاعدة: المشقّة تجلب التيسير، وتأثيرها في نوازل العمل الخيري"، واختتمت الجلسة بورقة الدكتور عبدالمهيمن الخطيب، حملت عنوان "قواعد الضرر وتطبيقاتها على العمل الخيري".



وعُقدت الجلسة العلمية الخامسة في المحور ذاته، برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، نوقشت خلالها خمس أوراق علمية، تحدث فيها الدكتور عبدالقادر الخطيب حول "أثر فقه الموازنات في تنظيم العمل الخيري وتطويره".



وتناولت الدكتورة عزيزة الشهري موضوع "القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالتفاضل في البرامج الخيرية وتطبيقاتها"، فيما تطرق الدكتور أحمد ذيب، في ورقته، إلى جانب "التفاضل في برامج العمل الخيري، قراءة في القواعد والمُحَدِّدَات".



وتحدثت الدكتورة ابتسام الغامدي عن "الضرورة وأثرها في العمل الخيري"، واختتمت الجلسة بورقة الدكتورة مريم عليوة، التي قدمتها في جانب "فقه المآلات وأثره في العمل الخيري".



وترأس عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ الدكتور صالح بن حميد، الجلسة العلمية السادسة التي ناقشت ست أوراق علمية، ضمن محور "تطبيقات العمل الخيري في ضوء قواعده ومقاصده".



كما تحدثت في ورقتها الأولى الدكتورة الشيماء علي، حول موضوع "العمل الخيري وأثره في حفظ مقاصد الشريعة الضرورية"، وتطرقت الدكتورة هاجر عليوة إلى "نماذج تاريخية لمراعاة مقاصد الشريعة في العمل الخيري"، كما تحدث سفيان شبيرة عن "روافد العمل الخيري، وقف الخدمات أنموذجًا ـ دراسة فقهية تطبيقية".



وتناول الدكتور عبدالقادر عزوز موضوع "آليات القطاع الخيري في التعامل مع الكوارث والأزمات.. في ضوء قواعد ومقاصد الشريعة"، وتحدث الدكتور فراس الشياب حول موضوع "أولويات العمل الخيري المعاصر في الدعوة"، فيما تطرق المتحدث الأخير الدكتور محمد الحفناوي لـ"الانتفاع بالمال الحرام في المشروعات الخيرية.. ضوابطه وحكمه".



وترأس مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، الجلسة العلمية الأخيرة التي عقدت بعنوان "العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي"، جرى خلالها مناقشة ست أوراق علمية، تحدث خلالها الدكتور البشير الشايب، عن موضوع "دور العمل الخيري في الإصلاح الأسري والاجتماعي"، والدكتورة تهاني باحويرث عن "العمل الخيري في القرآن وأثره في الإصلاح التربوي والنفسي".



وتناول الدكتور إياد نمر موضوع "العمل الخيري وأثره في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة تأصيلية مقاصدية"، والدكتور عبدالرحمن بوكيلي إلى موضوع "الخير في القرآن الكريم: نظرات في الورود والمفهوم والمقاصد"، والدكتور أحمد الخاطب "العمل الخيري وأثره في النهضة العلمية الإسلامية، جامعة القرويين بالمغرب نموذجًا"، واختتمت الجلسة بورقة الدكتور صالح النشاط التي حملت عنوان "العمل الخيري وأثره في إصلاح السياسة المالية والاقتصادية للدولة".